Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
походу Колю переклинило на омерике) Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2 Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...
а так цены да, действительно отличаются)
Вот ради интереса вбил Прагу, первый попавшийся сайт со сбором строящихся жк. Делим на 22 получаем минимальную цену в доларе.
Есть небольшая разница в цене, не спорю. Давно это все заметил, с тех пор как блогер Варламов показывал новые районы Европы с оговоркой цены. Ухи заворачивались. При этом брать что то под аренду такое себе занятие.
Правда сама архитектура небо и земля с нашим гвнозодчеством, но это уже другая история
5396669 написав:В качестве информации. В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!! Итого +50% в хотелке за 6 месяцев! Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая. Как-то так ..
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На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
Я прибыли не считаю, а привожу факт который наблюдаю. Более того - чётко написал, что это хотелка.
Есть небольшая разница в цене, не спорю. Давно это все заметил, с тех пор как блогер Варламов показывал новые районы Европы с оговоркой цены. Ухи заворачивались. При этом брать что то под аренду такое себе занятие.
Правда сама архитектура небо и земля с нашим гвнозодчеством, но это уже другая история
5396669 написав: Я прибыли не считаю, а привожу факт который наблюдаю. Более того - чётко написал, что это хотелка.
П.С. Желчью не давитесь? Берегите себя.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Похоже, с желчью не в порядке у вас - я обратил внимание на растущие риски. Комплекс распродан весь, от слова совсем. А объем работ не выполнен даже на 70%.
Если вы считаете, что не в ответе за хотелки, я вас разочарую - вы же сами поддержали чью-то реальными деньгами. Поверьте, не злорадствую, а предупреждаю об одном из возможных исходов, который примерять на себя "непопулярно", но вероятность его ниже от этого не становится
5396669 написав: Я прибыли не считаю, а привожу факт который наблюдаю. Более того - чётко написал, что это хотелка.
П.С. Желчью не давитесь? Берегите себя.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Похоже, с желчью не в порядке у вас - я обратил внимание на растущие риски. Комплекс распродан весь, от слова совсем. А объем работ не выполнен даже на 70%.
Если вы считаете, что не в ответе за хотелки, я вас разочарую - вы же сами поддержали чью-то реальными деньгами. Поверьте, не злорадствую, а предупреждаю об одном из возможных исходов, который примерять на себя "непопулярно", но вероятность его ниже от этого не становится
Теперь понятно. Я осознанно покупал понимая риски. У меня в этом ЖК много м2 и + 4 паркинга. Для меня это осознанная игра в длинную с некоторыми рисками.
Усов отметил, что это не первое подобное нападение. По его словам, «инспекторов по парковке запугивают и атакуют почти каждый день».
Нужно делать автоматизировано, иначе инспектор по парковке будет приравнен к опасным/вредным профессиям, по которым до пенсии год за два. Быдло на быдле, какая нах Европа. Главное громко кричать про разный менталитет с рузьке.
Нах, все автоматизировано, и карать, карать и карать
Прекрасно же работает система спидкамер. Меня уже на пару тысяч расчехлила, хотя я ни секунды не гонщик. Чего с парковкой так не сделать? Фотофиксация, штраф автоматом.