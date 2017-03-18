|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:17
zРадио написав: 5396669 написав:
В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
На этих митингах народ уже с жиру бесится. Отоварились практически бесплатно недвижкой в центре а теперь им еще и ключи без задержек подавай.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39673
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:18
roberto dark написав: Понаехал написав:
каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно
А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам.
Как будто сам drevlyanin живёт в каком-нибудь султанат Бруней или другой стране нефтяного счастья, где местные жители почти НЕ РАБОТАЮТ И ВООБЩЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ЛЮБЫХ НАЛОГОВ.
И чем интересно климат в центре Израиля хуже чем то место в Украине, где РЕАЛЬНО живёт сам drevlyanin? Надеюсь хотя бы сейчас, он не ходит в галошах, по размытой дождём проселочной дороге
Окститесь. Вы совершенно не в теме жития местных старожилов, почитайте ветку хоть за пару годков а уж потом пытайтесь колкости писать. Выглядит это-
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 590
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:29
барабашов написав: stas_rst написав: барабашов написав:
Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
ви мислите неправильними категоріями
ви сьогодні успішно і "по-багатаму" пос***ли за 57 грн. і ще й на халяву вам дали бутерброд. Лакшері-сцаки у вас вийшли.
Так що мені під зупинкою гадити як москалі?
А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі.
Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...
Я ж не раз писав, що працюю віддалено. В Київ нема потреби кататися. Відповідно, заклади громадського харчування не відвідую.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26075
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 2006 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:30
В ближайшие 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, кстати.
Но тебе бы лучше за собой следить - где феерический взлет в 20-х числах сентября, который волчица Катя анонсировала, а овечка Либо тиражирует?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11206
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2552 раз.
- Подякували: 5580 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:39
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1953
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:52
В ближайшие 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, кстати.
[/quote]
Предыдущие ставки анулированы? По какой причине? Как же так?
Ты предлагаешь нам еще 12 месяцев терпеть тут твою апокалиптическую вонь?!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10228
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 4269 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|