Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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5396669 написав:В качестве информации. В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!! Итого +50% в хотелке за 6 месяцев! Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая. Как-то так ..
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На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
На этих митингах народ уже с жиру бесится. Отоварились практически бесплатно недвижкой в центре а теперь им еще и ключи без задержек подавай.
барабашов написав:Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
ви мислите неправильними категоріями ви сьогодні успішно і "по-багатаму" пос***ли за 57 грн. і ще й на халяву вам дали бутерброд. Лакшері-сцаки у вас вийшли.
Так що мені під зупинкою гадити як москалі? А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі. Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...
Я ж не раз писав, що працюю віддалено. В Київ нема потреби кататися. Відповідно, заклади громадського харчування не відвідую.
vitaliian написав:flyman сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.
На транспор зараз мало, так як працюю віддалено. На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними. А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку. в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю. Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.
Здається мені, що ви дурня клеїте з тими витратами. Досить уже дражнити шановне товариство. На такій "дієті" до 47? років вже б здоров'я підірвали і фізичне і психологічне. А на тій фотці, що тут випливала (трирічної давнини здається), виглядаєтє не дуже змореним.