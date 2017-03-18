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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8624862586268627

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:17

  zРадио написав:
  5396669 написав:В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?

На этих митингах народ уже с жиру бесится. Отоварились практически бесплатно недвижкой в центре а теперь им еще и ключи без задержек подавай.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:18

  roberto dark написав:
  Понаехал написав:каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно :(

А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам. :mrgreen:

Как будто сам drevlyanin живёт в каком-нибудь султанат Бруней или другой стране нефтяного счастья, где местные жители почти НЕ РАБОТАЮТ И ВООБЩЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ЛЮБЫХ НАЛОГОВ.

И чем интересно климат в центре Израиля хуже чем то место в Украине, где РЕАЛЬНО живёт сам drevlyanin? Надеюсь хотя бы сейчас, он не ходит в галошах, по размытой дождём проселочной дороге :lol:


Окститесь. Вы совершенно не в теме жития местных старожилов, почитайте ветку хоть за пару годков а уж потом пытайтесь колкости писать. Выглядит это- :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:29

  барабашов написав:
  stas_rst написав:
  барабашов написав:Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...

ви мислите неправильними категоріями :) ви сьогодні успішно і "по-багатаму" пос***ли за 57 грн. і ще й на халяву вам дали бутерброд. Лакшері-сцаки у вас вийшли.

Так що мені під зупинкою гадити як москалі?
А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі.
Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...

Я ж не раз писав, що працюю віддалено. В Київ нема потреби кататися. Відповідно, заклади громадського харчування не відвідую.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:30

  Libo написав:
  zРадио написав: Поверьте, не злорадствую, а предупреждаю об одном из возможных исходов, который примерять на себя "непопулярно", но вероятность его ниже от этого не становится


Ты уже тут "предупреждал" народ, что цены на жилье в этом году обвалятся.

:lol: :lol: :lol:


В ближайшие 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, кстати.

Но тебе бы лучше за собой следить - где феерический взлет в 20-х числах сентября, который волчица Катя анонсировала, а овечка Либо тиражирует?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Энергокризис грозит мировым экономическим кризисом
https://korrespondent.net/business/econ ... m-kryzysom
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:52

  zРадио написав:Ты уже тут "предупреждал" народ, что цены на жилье в этом году обвалятся.

:lol: :lol: :lol:


В ближайшие 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, кстати.

[/quote]

Предыдущие ставки анулированы? По какой причине? Как же так?
Ты предлагаешь нам еще 12 месяцев терпеть тут твою апокалиптическую вонь?! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:02

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.

На транспор зараз мало, так як працюю віддалено.
На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними.
А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку.
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю.
Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.


Здається мені, що ви дурня клеїте з тими витратами. Досить уже дражнити шановне товариство.
На такій "дієті" до 47? років вже б здоров'я підірвали і фізичне і психологічне. А на тій фотці, що тут випливала (трирічної давнини здається), виглядаєтє не дуже змореним. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:17

  Libo написав:
Предыдущие ставки анулированы? По какой причине? Как же так?
Ты предлагаешь нам еще 12 месяцев терпеть тут твою апокалиптическую вонь?! :shock:


Во-первых, научись грамотно писать. Во-вторых, я ничего не анНулировал. В-третьих, следи за своими прогнозами, больше похожими на угарный бред участника шоу Битва экстрасенсов
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:24

  flyman написав:Я ж не раз писав, що працюю віддалено. В Київ нема потреби кататися. Відповідно, заклади громадського харчування не відвідую.
если есть возможность самому готовить - это очень хорошо, чем набивать желудок пойди чем, у меня картина примерно такая
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:30

Транш МВФ «відпочиває». Нацбанк назвав суму переказів, які надійшли в Україну з початку року

За січень-серпень 2021 року в Україну надійшло $9 млрд, майже на 20% більше, ніж роком раніше

У період з січня по серпень цього року обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону зріс майже на 20%.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 87910.html
Libo
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  #<1 ... 8624862586268627
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