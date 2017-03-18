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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8625862686278628

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:37

Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осмотрим Большевик напоследок

https://youtu.be/p2wBDI1hvQA
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

строительство окружной на оболони

https://youtu.be/nLzPFEG7WuI
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:Осмотрим Большевик напоследок

https://youtu.be/p2wBDI1hvQA
а точнее - отжатый большевиками завод чешских инженеров гретера и криванека)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:У меня 13шт)


если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

  airmax78 написав:Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/

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Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?
барабашов
 
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