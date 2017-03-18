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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:37
Окуевшие ценники:
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Осмотрим Большевик напоследок
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
строительство окружной на оболони
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:51
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а точнее - отжатый большевиками завод чешских инженеров гретера и криванека)
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08
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Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?
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