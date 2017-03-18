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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:37
Окуевшие ценники:
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Осмотрим Большевик напоследок
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
строительство окружной на оболони
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:51
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а точнее - отжатый большевиками завод чешских инженеров гретера и криванека)
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08
Группа закрытая
Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:32
Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:45
Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.[/quote]
А що далі, нові інвестори беруть по переуступці за 86тис.у.о і виставляють з весни за 126тис.у.о, отаке воно легке збагачення.
Додано: Суб 02 жов, 2021 12:03
Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Додано: Суб 02 жов, 2021 12:20
Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
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