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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8626862786288629>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:37

Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осмотрим Большевик напоследок

https://youtu.be/p2wBDI1hvQA
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

строительство окружной на оболони

https://youtu.be/nLzPFEG7WuI
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:Осмотрим Большевик напоследок

https://youtu.be/p2wBDI1hvQA
а точнее - отжатый большевиками завод чешских инженеров гретера и криванека)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:У меня 13шт)


если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

  airmax78 написав:Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/

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Там мы уже догнали NY & LA ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:32

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/

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Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?

Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
Зображення
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:45

  airmax78 написав:Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?

Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.[/quote]

А що далі, нові інвестори беруть по переуступці за 86тис.у.о і виставляють з весни за 126тис.у.о, отаке воно легке збагачення.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:03

  remark написав:
  airmax78 написав:Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.


А що далі, нові інвестори беруть по переуступці за 86тис.у.о і виставляють з весни за 126тис.у.о, отаке воно легке збагачення.

Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:20

  airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.


Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
zРадио
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