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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 12:41
zРадио написав: airmax78 написав:
Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:04
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.
А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:30
kingkongovets написав:
5396669 написав:У меня 13шт)
если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
Шутник вы однако)
Дома ещё не полностью заселены и есть много предложений от хозяев которые в стадии ремонта- сдаю по 3000 + КП.
Ну это было ожидаемо, что нужно будет выждать.
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