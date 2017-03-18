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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8626862786288629

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:41

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.


Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...

Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:04

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.


Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...

Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.


Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.

А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
5396669 написав:У меня 13шт)


если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
Шутник вы однако)
Дома ещё не полностью заселены и есть много предложений от хозяев которые в стадии ремонта- сдаю по 3000 + КП.
Ну это было ожидаемо, что нужно будет выждать.


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5396669
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