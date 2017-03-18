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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8626862786288629

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:41

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.


Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...

Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:04

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм.
PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.


Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...

Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.


Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.

А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
5396669 написав:У меня 13шт)


если не секрет - почем сдаете?
дороже 200$ удается?
Шутник вы однако)
Дома ещё не полностью заселены и есть много предложений от хозяев которые в стадии ремонта- сдаю по 3000 + КП.
Ну это было ожидаемо, что нужно будет выждать.


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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.


Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.

А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел

А кто ж тут в бетоне остался? Спекули и лендлорды слились по твоему совету еще в мае-июне чтобы откупиться на 20-40% дешевле МХЗ. Все в кэше "несгораемом" сидят уже 1.5 года, наблюдают за парапланированием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:05

  airmax78 написав:А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
[/quote]
А кто ж тут в бетоне остался? Спекули и лендлорды слились по твоему совету еще в мае-июне чтобы откупиться на 20-40% дешевле МХЗ. Все в кэше "несгораемом" сидят уже 1.5 года, наблюдают за парапланированием.[/quote]

Макс, тут почитаемый вами варшавский-2 стартовал сегодня с новым домом, однухи от 1,44млн.грн, не хотите в последний вагон:
https://2.varshavsky.com.ua/
Востаннє редагувалось remark в Суб 02 жов, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:31

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/

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Даже для просмотра
Дайте сканы истории окуЕния
Там мы уже догнали NY & LA ?

Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:
Зображення
2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.


Я не знаю что там было в 2008 году по ценам в ипенях, помню Прохожий вроде что то в самом ядрёном центре по пятёрке успел продать, но сегодняшний пездэць по ценам в ж0пе не только столицы но и у нас в Днепре может поддержать только ипотека под почти нулевой процент на максимальный срок без резких критериев выдачи кредита, чтоб любой серозарплатник или ЧПшник мог легко взять +-сотню куе лет на …дцать и в месяц это выходило не более 500 где то долларов, не 700-800-…
Не представляю идиота который купит даже в 25м году эту однушку без ремонта с вашего примера даже за 100куе чисто за нал.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:55

  zРадио написав:Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.

А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел


Какая доходность сейчас? 8% за 2 год? 4% в год?
proftpd66
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