Додано: Суб 02 жов, 2021 14:31

airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав: Окуевшие ценники: https://www.facebook.com/groups/6798600 ... 297512002/ Окуевшие ценники:

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Даже для просмотра

Дайте сканы истории окуЕния

Там мы уже догнали NY & LA ? Группа закрытаяДаже для просмотраДайте сканы истории окуЕнияТам мы уже догнали NY & LA ?

Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:



2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал. Если верить ссылкам rjkz, то уже близко:2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.

Я не знаю что там было в 2008 году по ценам в ипенях, помню Прохожий вроде что то в самом ядрёном центре по пятёрке успел продать, но сегодняшний пездэць по ценам в ж0пе не только столицы но и у нас в Днепре может поддержать только ипотека под почти нулевой процент на максимальный срок без резких критериев выдачи кредита, чтоб любой серозарплатник или ЧПшник мог легко взять +-сотню куе лет на …дцать и в месяц это выходило не более 500 где то долларов, не 700-800-…Не представляю идиота который купит даже в 25м году эту однушку без ремонта с вашего примера даже за 100куе чисто за нал.