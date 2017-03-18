Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм. PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
airmax78 написав:Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм. PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Ага, и на форексе тебя обнулило. Тоже на полтосик? Получается, накапливай ты деньги тупо в матраце, был бы на четверть миллиона долларов богаче, чем по результатам своих "инвестиций". А еще пытаешься троллить чужие прогнозы. Ну-ну...
Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.
А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
zРадио написав:Ключевое в истории: динамический прогноз. Он, кстати, реализовался. Через 1.5 года. Но нам уже было все равно.
Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.
А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
А кто ж тут в бетоне остался? Спекули и лендлорды слились по твоему совету еще в мае-июне чтобы откупиться на 20-40% дешевле МХЗ. Все в кэше "несгораемом" сидят уже 1.5 года, наблюдают за парапланированием.
airmax78 написав:А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
[/quote] А кто ж тут в бетоне остался? Спекули и лендлорды слились по твоему совету еще в мае-июне чтобы откупиться на 20-40% дешевле МХЗ. Все в кэше "несгораемом" сидят уже 1.5 года, наблюдают за парапланированием.[/quote]
Макс, тут почитаемый вами варшавский-2 стартовал сегодня с новым домом, однухи от 1,44млн.грн, не хотите в последний вагон: https://2.varshavsky.com.ua/
Востаннє редагувалось remark в Суб 02 жов, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Группа закрытая Даже для просмотра Дайте сканы истории окуЕния Там мы уже догнали NY & LA ?
Если верить ссылкам rjkz, то уже близко: 2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.
Я не знаю что там было в 2008 году по ценам в ипенях, помню Прохожий вроде что то в самом ядрёном центре по пятёрке успел продать, но сегодняшний пездэць по ценам в ж0пе не только столицы но и у нас в Днепре может поддержать только ипотека под почти нулевой процент на максимальный срок без резких критериев выдачи кредита, чтоб любой серозарплатник или ЧПшник мог легко взять +-сотню куе лет на …дцать и в месяц это выходило не более 500 где то долларов, не 700-800-… Не представляю идиота который купит даже в 25м году эту однушку без ремонта с вашего примера даже за 100куе чисто за нал.
zРадио написав:Ликвидированными в бетоне могут быть только те, кого ты (наравне с рядом других авторов) загоняешь в проблемную первичку. Все остальные будут находиться в открытой позиции, пока сами не захотят ее закрыть, фиксируя прибыль, или убыток.
А по поводу динамических прогнозов - я свой еще не пересматривал, просто напомнил о такой возможности, но ты уже подгорел
Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують. На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна робити фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила. Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не робити фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.
У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.
У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
1. В США все везде по-разному. 2. Если следлвать вашей логике, в одном из домов, где у меня собственность, застеклено 99,99% лоджий. Значит надо заставить остальных застеклить, ибо они своими незастекленностями "калхозятфасат". Можно посчитать количество кондеев и тарелок на фасаде и если более 50%, то остальных обязать привести все к единообразию.
Да не, еще 1.5-2 года простоит. Пока закроют сделку, а потом еще нужно детальный план территории разработать и утвердить, договорившись с городом. А потом уже и сносить начнут. Хотя 5й цех наверное пораньше снесут под развязку
Понаехал написав:Правила пишет HOA. Любой подписывающий ипотеку, подписует что с ними согласен. Не подписал - не получил ипотеку. Протестовать против HOA или пытатся внести какие-то поптавки, даже инициативной группой, невозможно. Пример- все попытку уговорить HOA сыпать меньше хлоки в бассейн не увенчались успехом, пока не был приглащен сторонний сертифицированный эксперт, который вынес вердикт, что HOA творит фигню. Только после обращения в county администрацию с этой бумажкой, HOA попустилась. А так плевать всем на "решения" людей.
Как-то плаваете в вопросе....
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него. Чисто теоретически, можно из-за мелкого нарушения (например, не вовремя сделанного спрингклиннинг (а ведь обстоятельства могут быть разные - человек может уехать, заболеть и тд) или не в тот день вывоза хлама) лишиться дома и\или влететь на неадекватные бабки. Подобная фигня творится в коопах в билдингах (фактически, мне НОА напоминает коопы, а те в свою очередь напоминают наши ОСББ ), где может быть написан в уставе и в рулах откровенный бред. Но зависит от руководства борда или менеджмента кому можно все, а кому - закон. Поэтому люди и покупают в 2 раза дороже кондо или ищут дома без НОА.
Есть еще ряд финансовых и юридических моментов, которые не за подобную форму владения.