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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:49
Libo написав:
Ты тьолкам забитым это рассказывай.
Понаехал написав:
В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Я вас тут таких вижу и знаю. Одна радость в жизни - приехать на родину, побрехать и повыпендриваться. А там срань сранью.
Как тут не вспомнить, что каждый судит о других в меру своей распущенности.
Штирлиц выдал себя с головой.
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rjkz
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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:50
rjkz написав:
В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.
неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп
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