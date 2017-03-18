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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:49
Libo написав:
Ты тьолкам забитым это рассказывай.
Понаехал написав:
В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Я вас тут таких вижу и знаю. Одна радость в жизни - приехать на родину, побрехать и повыпендриваться. А там срань сранью.
Как тут не вспомнить, что каждый судит о других в меру своей распущенности.
Штирлиц выдал себя с головой.
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rjkz
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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:50
rjkz написав:
В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.
неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп
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Прохожий
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Додано: Суб 02 жов, 2021 17:23
Прохожий написав: rjkz написав:
В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.
неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп
так он же уже одну запилил и поклялся, шо на «мегаветку»(с) больше ни ногой, но шото не помогло)
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:38
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vitaliian
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:26
В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
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hume
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:31
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Конг выше уже кидал ссылку на это
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Faceless
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:36
rjkz написав:
Поэтому люди и покупают в 2 раза дороже кондо или ищут дома без НОА.
Не пи.
НОА - самая лучшая форма управления и хозяйствования для дома или таунхауза.
Часто покупатели, услышав о коопе или о самостоятельном обслуживании, сразу дают объекту отбой.
Что касается кондо, то это подходит лишь для многоквартирного дома. Обычная плата за квартиру в доме с централизованным отоплением, бассейном, джимом, комон эриа и т.д. порядка $1500 в месяц. За неуплату с вещами на вылет на улицу. Это вам не укропский либерализьм.
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Libo
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:40
Faceless написав:
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Конг выше уже кидал ссылку на это
Борьба с вильнолюдом может быть очень опасна. Инспекторов по парковке избивают,борцов с захватом мопов палят и дарят гробы. Дикий запад йошкин кот 🐱🐈
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