RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8628862986308631>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:49

  Libo написав:
  Понаехал написав:В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...


Ты тьолкам забитым это рассказывай. Я вас тут таких вижу и знаю. Одна радость в жизни - приехать на родину, побрехать и повыпендриваться. А там срань сранью. :o


Как тут не вспомнить, что каждый судит о других в меру своей распущенности.
Штирлиц выдал себя с головой. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6206 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.

неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп
Прохожий
 
Повідомлень: 12418
З нами з: 05.06.13
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  rjkz написав:В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.

неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп
так он же уже одну запилил и поклялся, шо на «мегаветку»(с) больше ни ногой, но шото не помогло)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
hume
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Конг выше уже кидал ссылку на это
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30062
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:36

  rjkz написав:Поэтому люди и покупают в 2 раза дороже кондо или ищут дома без НОА.


Не пи. :oops:
НОА - самая лучшая форма управления и хозяйствования для дома или таунхауза.
Часто покупатели, услышав о коопе или о самостоятельном обслуживании, сразу дают объекту отбой.
Что касается кондо, то это подходит лишь для многоквартирного дома. Обычная плата за квартиру в доме с централизованным отоплением, бассейном, джимом, комон эриа и т.д. порядка $1500 в месяц. За неуплату с вещами на вылет на улицу. Это вам не укропский либерализьм. :o
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10231
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:40

  Faceless написав:
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Конг выше уже кидал ссылку на это

Борьба с вильнолюдом может быть очень опасна. Инспекторов по парковке избивают,борцов с захватом мопов палят и дарят гробы. Дикий запад йошкин кот 🐱🐈
hume
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:03

  hume написав:
  Faceless написав:
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Конг выше уже кидал ссылку на это

Борьба с вильнолюдом может быть очень опасна. Инспекторов по парковке избивают,борцов с захватом мопов палят и дарят гробы. Дикий запад йошкин кот 🐱🐈

Эта патамушта нада начать с себя.
Гасударство нипричем.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10839
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 3157 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8628862986308631>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2147, 2148, 2149
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21480 3932029
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 21:32
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
678 340280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 17:19
Мизантрóп
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2464)
02.10.2021 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.