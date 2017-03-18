Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
На неделе сходил на просмотр убитого шлачка под аренду. Простоял в живой очереди 45 мину. Отношение к просматривающим давай не задерживайся... следующий... называй цену и вали... перезвоним. Я для чистоты эксперимента выдержал все издевательства рыл, дабы понять реальную ситуацию на рынке и вас диванных ученых - аналитиков поразвлечь. Выходящие с просмотров люди не были похожи на лендлордов (мудак мудака... простите рыбак рыбака видит издалека) В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад. Такой бетон мне не нужен.