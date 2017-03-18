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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8628862986308631

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:30

  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

10 соток, нормально. Можно модульный забросить, иначе 35 куе не объяснимо))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:44

  hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.

Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:45

  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

Наконец-то! Интересно какие там документы и как это нотариально оформляется?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:47

  UA написав:
  hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.

Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.

Теперь все предельно понятно. Есть же ублюдки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:58

На неделе сходил на просмотр убитого шлачка под аренду.
Простоял в живой очереди 45 мину. Отношение к просматривающим давай не задерживайся... следующий... называй цену и вали... перезвоним.
Я для чистоты эксперимента выдержал все издевательства рыл, дабы понять реальную ситуацию на рынке и вас диванных ученых - аналитиков поразвлечь.
Выходящие с просмотров люди не были похожи на лендлордов (мудак мудака... простите рыбак рыбака видит издалека)
В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад.
Такой бетон мне не нужен.
UA
 
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