Додано: Суб 02 жов, 2021 23:06

Первый написав: rjkz написав: барабашов написав: Это не Хаус, а трэшпэздэць

Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно

Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно

А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице

сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов? Это не Хаус, а трэшпэздэцьКто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятноЕсли ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена вза метр абсолютно оправданноА Киев - это лАндон и пОриж в одном лицесколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?



Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ?

Должна-же быть хоть какая-то градация?

Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации.

И это при ипотеке в 2,75 и ниже.

Как такое может быть?

Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас?

Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.

Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник. Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ?Должна-же быть хоть какая-то градация?Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации.И это при ипотеке в 2,75 и ниже.Как такое может быть?Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас?Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.



Ну так ви ж что-то здаєте по ціні чего-то в ньюйорці.

Чим вони гірші? Ну так ви ж что-то здаєте по ціні чего-то в ньюйорці.Чим вони гірші?

НЕт, каждый в отдельности объект в Киеве не тянет на рент отдельной квартиры или дома в самом зачуханом районе НЙ и в самом убитом доме. Комнаты от силы.Я-же спрашиваю, почему в Линдене цена 8 куе за метр - гуд, а в Авалоне 8 куе/м2 - дорого?.Еще раз, да, Авалон-Бруклинбэй - это не угол 5й и 42й на Манхэттене, но это новый (2-3 года) новострой бизнес-класса (на сайте пишут лакшери, но жто бизнес) с видом с верхних этажей (квартира, которую я приводил в пример на 24 этаже) на Атлантический океан (я не знаю, какой вид может быть круче. Разве что из ЯГ, на который здесь передергивали на стену дома напотив), в пешей (20 минут пешком) доступности от океанского пляжа, в 5 минутах от локальной тусни , 2 минуты от метро. И один из самых безопасных районов города.До этой набережной минут 5-7 пешком. Наверное, Оболонская лучше?Что общего с бризом с океана и загазованным донельзя Киевом? Почему в Киеве я реально ВИЖУ чем дышу?И почему все-таки цены в Киеве и НЙ вышли на сопоставимые значения?