Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
На неделе сходил на просмотр убитого шлачка под аренду. Простоял в живой очереди 45 мину. Отношение к просматривающим давай не задерживайся... следующий... называй цену и вали... перезвоним. Я для чистоты эксперимента выдержал все издевательства рыл, дабы понять реальную ситуацию на рынке и вас диванных ученых - аналитиков поразвлечь. Выходящие с просмотров люди не были похожи на лендлордов (мудак мудака... простите рыбак рыбака видит издалека) В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад. Такой бетон мне не нужен.
барабашов написав:Это не Хаус, а трэшпэздэць Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?
Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ? Должна-же быть хоть какая-то градация? Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации. И это при ипотеке в 2,75 и ниже. Как такое может быть? Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас? Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Ну так ви ж что-то здаєте по ціні чего-то в ньюйорці. Чим вони гірші?
НЕт, каждый в отдельности объект в Киеве не тянет на рент отдельной квартиры или дома в самом зачуханом районе НЙ и в самом убитом доме. Комнаты от силы. Я-же спрашиваю, почему в Линдене цена 8 куе за метр - гуд, а в Авалоне 8 куе/м2 - дорого?. Еще раз, да, Авалон-Бруклинбэй - это не угол 5й и 42й на Манхэттене, но это новый (2-3 года) новострой бизнес-класса (на сайте пишут лакшери, но жто бизнес) с видом с верхних этажей (квартира, которую я приводил в пример на 24 этаже) на Атлантический океан (я не знаю, какой вид может быть круче. Разве что из ЯГ, на который здесь передергивали на стену дома напотив ), в пешей (20 минут пешком) доступности от океанского пляжа, в 5 минутах от локальной тусни , 2 минуты от метро. И один из самых безопасных районов города.
До этой набережной минут 5-7 пешком. Наверное, Оболонская лучше? Что общего с бризом с океана и загазованным донельзя Киевом? Почему в Киеве я реально ВИЖУ чем дышу? И почему все-таки цены в Киеве и НЙ вышли на сопоставимые значения?