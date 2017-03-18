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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8629863086318632>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:30

  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

10 соток, нормально. Можно модульный забросить, иначе 35 куе не объяснимо))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:44

  hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.

Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:45

  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

Наконец-то! Интересно какие там документы и как это нотариально оформляется?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:47

  UA написав:
  hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.

Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.

Теперь все предельно понятно. Есть же ублюдки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:58

На неделе сходил на просмотр убитого шлачка под аренду.
Простоял в живой очереди 45 мину. Отношение к просматривающим давай не задерживайся... следующий... называй цену и вали... перезвоним.
Я для чистоты эксперимента выдержал все издевательства рыл, дабы понять реальную ситуацию на рынке и вас диванных ученых - аналитиков поразвлечь.
Выходящие с просмотров люди не были похожи на лендлордов (мудак мудака... простите рыбак рыбака видит издалека)
В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад.
Такой бетон мне не нужен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:49

UA че, уже не все умрем? Или умрем, но не сегодня? Горячее дыхание ипотеки почувствовали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:54

  UA написав:В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад.
Такой бетон мне не нужен.

Не нужен потому что убитый или потому что за ним охотятся непонятные личности без денег? Из вышеизложенного не очень понятно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:04

  vitaliian написав:
  UA написав:В очереди обсуждали ставки по ипотеке в основном Приват, Ощад.
Такой бетон мне не нужен.

Не нужен потому что убитый или потому что за ним охотятся непонятные личности без денег? Из вышеизложенного не очень понятно.

Никогда такого не было, и вот опять (с)
Сколько вам лет было в 1998 и 2008 году?

В Киеве большинство квартир с убитыми ремонтами.
Это нормально. Так и должно быть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:06

  Первый написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:Это не Хаус, а трэшпэздэць
Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно
Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно
А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице
сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?


Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ?
Должна-же быть хоть какая-то градация?
Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации.
И это при ипотеке в 2,75 и ниже.
Как такое может быть?
Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас?
Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.


Ну так ви ж что-то здаєте по ціні чего-то в ньюйорці.
Чим вони гірші?


НЕт, каждый в отдельности объект в Киеве не тянет на рент отдельной квартиры или дома в самом зачуханом районе НЙ и в самом убитом доме. Комнаты от силы.
Я-же спрашиваю, почему в Линдене цена 8 куе за метр - гуд, а в Авалоне 8 куе/м2 - дорого?.
Еще раз, да, Авалон-Бруклинбэй - это не угол 5й и 42й на Манхэттене, но это новый (2-3 года) новострой бизнес-класса (на сайте пишут лакшери, но жто бизнес) с видом с верхних этажей (квартира, которую я приводил в пример на 24 этаже) на Атлантический океан (я не знаю, какой вид может быть круче. Разве что из ЯГ, на который здесь передергивали на стену дома напотив :mrgreen: ), в пешей (20 минут пешком) доступности от океанского пляжа, в 5 минутах от локальной тусни , 2 минуты от метро. И один из самых безопасных районов города.

Зображення

До этой набережной минут 5-7 пешком. Наверное, Оболонская лучше?
Что общего с бризом с океана и загазованным донельзя Киевом? Почему в Киеве я реально ВИЖУ чем дышу?
И почему все-таки цены в Киеве и НЙ вышли на сопоставимые значения?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:10

  airmax78 написав:UA че, уже не все умрем? Или умрем, но не сегодня? Горячее дыхание ипотеки почувствовали?

Почувствовал уверенность людей в очереди, что они делают правильно.
Это 100% признак.
UA
 
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