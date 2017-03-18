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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8629863086318632

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:21

  UA написав:
  hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е

Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.

Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.

Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.


погуглил, нашёл только по 12Ж (такая же свечка как 12Е)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... erIndex=11

окна стрёмные (вроде можно переделать), но вероятно что шум от лифтов большой (там же по 4 лифта вроде?)

я видел, что нежилые по ГС 53Б толкают, по 12Е ничего не было.

Кроме того, по моей информации в 12Е два технических этажа (серенький и над ним овал) уже давно с ремонтом (я не в курсе что там)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:36

  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.


Как говорил захар - "круть-верть"
Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ).
Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:44

  baraka написав:погуглил, нашёл только по 12Ж (такая же свечка как 12Е)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... erIndex=11

но там окна стрёмные, вероятно что шум от лифтов большой (там же по 4 лифта вроде?)

я видел, что нежилые по ГС 53Б толкают, по 12Е ничего не было.

Кроме того, по моей информации в 12Е два технических этажа (серенький и над ним овал) уже давно с ремонтом (я не в курсе что там)

ГС 53Б там были многолетние разборки между заказчиками строительства как раз по поводу надстроенных на крыше площадей.
(глубоко не вникал, ничего интересного там не нашел)
Этот дом изначально назывался Кристалл Оболонь.
Потом Вильдман демонтировал кристалл и надстроил пару этажей.
С южной стороны помещение с начатым и брошенным как бы намекает.

В ГС 12е часть овала переделана под квартиры (статус нежилых помещений сохранился), но не всё.
Прорублены дополнительные окна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:46

  Прохожий написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.

походу Колю переклинило на омерике)
Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2
Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика
вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...

а так цены да, действительно отличаются)


"Я думаю ссылок накидать несложно" (ТМ Прохожий)

А, ок, так и запишем "Омерике кирдык" (Прохожий). :mrgreen:
Я взял для примера самый большой город страны самой большой экономики мира для того, чтобы показать снижение контраста цен с Киевом.
Что я сделал не так?

И в который раз повторюсь - Я за поступательный и обоснованный рост цен на КРЖН, а не за пузырь, за которым последует очередной обвал. Вам, как человеку информированному о моем кейсе, вроде как должно быть это очевидно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:50

  UA написав:
  baraka написав:В ГС 12е часть овала переделана под квартиры (статус нежилых помещений сохранился), но не всё.
Прорублены дополнительные окна.


да, спасибо. Думал, что нежилые занял ОСББ для своих целей (или сдаёт), а там даже квартиры...
baraka
 
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