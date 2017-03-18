Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В группе Оболонь уже проскакивает инфа про поджёг авто на героев Сталинграда 12е
Плохие новости о сгоревших машинах на Героев Сталинграда 12Е. Оказывается, сожгли машины членов правления ОСББ дома. Все из-за того что они пытаются через суд вернуть нежилые помещения назад в собственность жильцов.
Более того, людям из ОСББ уже подносили именные гробы под их жилье.
Летом рылы усиленно толкали большое нежилые на техэтаже ГС 12Е по очень смешной как для 12Е смешной цене 600 у.е метр.
погуглил, нашёл только по 12Ж (такая же свечка как 12Е)
rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Как говорил захар - "круть-верть" Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ). Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
но там окна стрёмные, вероятно что шум от лифтов большой (там же по 4 лифта вроде?)
я видел, что нежилые по ГС 53Б толкают, по 12Е ничего не было.
Кроме того, по моей информации в 12Е два технических этажа (серенький и над ним овал) уже давно с ремонтом (я не в курсе что там)
ГС 53Б там были многолетние разборки между заказчиками строительства как раз по поводу надстроенных на крыше площадей. (глубоко не вникал, ничего интересного там не нашел) Этот дом изначально назывался Кристалл Оболонь. Потом Вильдман демонтировал кристалл и надстроил пару этажей. С южной стороны помещение с начатым и брошенным как бы намекает.
В ГС 12е часть овала переделана под квартиры (статус нежилых помещений сохранился), но не всё. Прорублены дополнительные окна.
rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
походу Колю переклинило на омерике) Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2 Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...
а так цены да, действительно отличаются)
"Я думаю ссылок накидать несложно" (ТМ Прохожий)
А, ок, так и запишем "Омерике кирдык" (Прохожий). Я взял для примера самый большой город страны самой большой экономики мира для того, чтобы показать снижение контраста цен с Киевом. Что я сделал не так?
И в который раз повторюсь - Я за поступательный и обоснованный рост цен на КРЖН, а не за пузырь, за которым последует очередной обвал. Вам, как человеку информированному о моем кейсе, вроде как должно быть это очевидно.
hume написав:Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями. В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С. Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
в Претории так же в Могадишо та же хня
Ага, наконец до меня, тупого, дошло! Киев надо не с НЙ сравнивать,а с Могадишо. Спасибо, О, Великий Гуру. Вы, наконец, привели мое понимание мира в гармонию. Теперь могу спокойно уединиться в пещере Тибета для познания остальных тайн Мироздания.
5396669 написав:В качестве информации. В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!! Итого +50% в хотелке за 6 месяцев! Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая. Как-то так ..
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На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
На этих митингах народ уже с жиру бесится. Отоварились практически бесплатно недвижкой в центре а теперь им еще и ключи без задержек подавай.
"Й не кажи, кума! Може вони хочуть, щоб їм ще й добудували?"
airmax78 написав:Даже для просмотра Дайте сканы истории окуЕния Там мы уже догнали NY & LA ?
Если верить ссылкам rjkz, то уже близко: 2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.
А що далі, нові інвестори беруть по переуступці за 86тис.у.о і виставляють з весни за 126тис.у.о, отаке воно легке збагачення.[/quote]
Следующие берут за 126 и віставляют за 186. Потом 186=>256 и тд. Вечный даражай он такой беспощадный.
rjkz Николай, 99,99% жителей Украины насрат.ъ на цену Линдена. Просто потому что по Полонскому они пошли в эропутешествие. Тут из наших даже Кинг перекрестится брать что то под себя от строителей за лям минимум. А то и за полтора. А 99% жителей Украины не потянут цену вашей хрущеЭйзенхауэрки в Бронксе потому что не у каждого пересичного в каждой тумбочке в спальнях 100кило отложено на будущую прелесть. Так что это всё фантазии и нам насрат.ъ на эту реальность. Конечно хорошая квартира в Киеве не будет стоить не 1куе и не 2куе метр при текущем уровне доходов электриков-рук0ж0пов и таксёров-хамов. Да и врачи с адвокатишками что то загребать стали в последнее время как не в себе. Так что "па500" стояками и с примитивным тем паче ремонтом никто строить не будет у вас. Да и у нас уже минимум 600 на говн0эконом в ипенях. Так что смиритесь и успокойтесь - мы не Могадишо, а симбиоз Бухареста с Будапештом, а там цены тоже огого , если это не район где снимали "Евротур".
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 жов, 2021 00:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если верить ссылкам rjkz, то уже близко: 2й этаж, почти 2100 за метр голых концептуальных стен за Окружной однако. Знатно спикировали. Я, конечно, когда начинал спорить со Зрадио, рассчитывал что цены хотя бы не упадут. Что станок их поддержит. Но что такое обезумевшее ралли стартует - этого не ожидал.
А що далі, нові інвестори беруть по переуступці за 86тис.у.о і виставляють з весни за 126тис.у.о, отаке воно легке збагачення.
Отаке воно парапланування з МХЗ. Але ж офіційно прогноз діє тільки другу добу. Тому норм. PS Пам'ятаю ми з другом на форексі грались. В нього був дінамічний прогноз по курсу долар/євро. Нас обох обнулило тоді.
Я на демосчете на форексе игрался и делал то-же самое своими наличными на паре евро-доллар. И хрен кто меня обнулил.