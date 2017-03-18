барабашов написав:

Николай, 99,99% жителей Украины насрат.ъ на цену Линдена. Просто потому что по Полонскому они пошли в эропутешествие. Тут из наших даже Кинг перекрестится брать что то под себя от строителей за лям минимум. А то и за полтора. А 99% жителей Украины не потянут цену вашей хрущеЭйзенхауэрки в Бронксе потому что не у каждого пересичного в каждой тумбочке в спальнях 100кило отложено на будущую прелесть. Так что это всё фантазии и нам насрат.ъ на эту реальность.Конечно хорошая квартира в Киеве не будет стоить не 1куе и не 2куе метр при текущем уровне доходов электриков-рук0ж0пов и таксёров-хамов. Да и врачи с адвокатишками что то загребать стали в последнее время как не в себе. Так что "па500" стояками и с примитивным тем паче ремонтом никто строить не будет у вас. Да и у нас уже минимум 600 на говн0эконом в ипенях. Так что смиритесь и успокойтесь - мы не Могадишо, а симбиоз Бухареста с Будапештом, а там цены тоже огого , если это не район где снимали "Евротур".