Почему раз за разом Вы МНЕ это предлагаете сделать? Я лишь отвечаю на чужие посты и не раз Вам это писал. Но Вы с постоянством, достойным лучшего примененияя, пишите такое только мне.
Предложите ЛИБО, ПОНАЕХУ, JP.
Свет клином на rjkz сошелся?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 жов, 2021 00:27
Почему раз за разом Вы МНЕ это предлагаете сделать? Я лишь отвечаю на чужие посты и не раз Вам это писал. Но Вы с постоянством, достойным лучшего примененияя, пишите такое только мне.
Предложите ЛИБО, ПОНАЕХУ, JP.
Свет клином на rjkz сошелся?
Додано: Нед 03 жов, 2021 00:38
Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.
Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!
Про НОА - это кому нравится ходить строем.
ОДин чувак купил под аренду таунхауз под аренду, а уж потом выяснилось, что правилами этого НОА запрещен рент. Пришлось бросить работу в НЙ и переехать в не самый лучший городок НДж.
Это формат ОСББ. Со своими +ми и -ми.
Додано: Нед 03 жов, 2021 01:09
Как-то вы все намешали, попробую переспросить.
1. Я правильно понял, что вы придерживаетесь той точки зрения, что приведенный пример (вами-же) Линдена - это "нетипичный сегмент" и его и тому подобные ЖК принимать во внимание для понимания процессов, происходяших на КРЖН не стоит?
Я тоже так думаю, ибо вижу рост только цен от ОП ограниченного числа застройщиков. Они немного тянут за собой остальной рынок, но с большим разрывом. Зачастую, по переуступке предлагают дешевле ОП и об этом тут
не раз писали.
2. Есть некий "эффект Могадишо", о котором я раньше не подозревал, когда это нормально что в беднейших странах мира недвига может стоить дороже дома в центре Цюриха. Я хочу напомнить, что Влад с полгода назад тут выкладывал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (за что ему в очередной раз большое спасибо). Я когда читал - на все "бедные" страны можно приложить Украину. И да, в такой картине мира оправданы цены в Могадишо, Абудже и КИеве.
Я все-таки хотел-бы думать об Украине как о стране хоть и бедной, но движушейся в сторону цивилизованных стран.По крайней мере, точка дивергенции (опять-же после этой книги понял что это такое)в нашем некогда совместном развитии со страной-заправкой пройдена. Надеюсь.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|