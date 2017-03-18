Додано: Нед 03 жов, 2021 04:52

rjkz написав:

Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.



Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!

Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!

Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!!