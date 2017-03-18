RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8631863286338634>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:27

  Прохожий написав:
  rjkz написав:В США все везде по-разному.
Ну, далеко не везде есть НОА, многие не хотят себе такое ярмо и ищут без него.

неужели сложно запилить ветку про недвигу в сша вместо того чтобы постоянно флудить на этой ветки?
ну реально напрягает постоянный оффтоп


Почему раз за разом Вы МНЕ это предлагаете сделать? Я лишь отвечаю на чужие посты и не раз Вам это писал. Но Вы с постоянством, достойным лучшего примененияя, пишите такое только мне.
Предложите ЛИБО, ПОНАЕХУ, JP.
Свет клином на rjkz сошелся?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12219
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6209 раз.
Подякували: 3236 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:38

  Libo написав:
  rjkz написав:Поэтому люди и покупают в 2 раза дороже кондо или ищут дома без НОА.


Не пи. :oops:
НОА - самая лучшая форма управления и хозяйствования для дома или таунхауза.
Часто покупатели, услышав о коопе или о самостоятельном обслуживании, сразу дают объекту отбой.
Что касается кондо, то это подходит лишь для многоквартирного дома. Обычная плата за квартиру в доме с централизованным отоплением, бассейном, джимом, комон эриа и т.д. порядка $1500 в месяц. За неуплату с вещами на вылет на улицу. Это вам не укропский либерализьм. :o


Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.

Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!
Про НОА - это кому нравится ходить строем.
ОДин чувак купил под аренду таунхауз под аренду, а уж потом выяснилось, что правилами этого НОА запрещен рент. Пришлось бросить работу в НЙ и переехать в не самый лучший городок НДж.
Это формат ОСББ. Со своими +ми и -ми.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12219
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6209 раз.
Подякували: 3236 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 01:09

  барабашов написав:rjkz
Николай, 99,99% жителей Украины насрат.ъ на цену Линдена. Просто потому что по Полонскому они пошли в эропутешествие. Тут из наших даже Кинг перекрестится брать что то под себя от строителей за лям минимум. А то и за полтора. А 99% жителей Украины не потянут цену вашей хрущеЭйзенхауэрки в Бронксе потому что не у каждого пересичного в каждой тумбочке в спальнях 100кило отложено на будущую прелесть. Так что это всё фантазии и нам насрат.ъ на эту реальность.
Конечно хорошая квартира в Киеве не будет стоить не 1куе и не 2куе метр при текущем уровне доходов электриков-рук0ж0пов и таксёров-хамов. Да и врачи с адвокатишками что то загребать стали в последнее время как не в себе. Так что "па500" стояками и с примитивным тем паче ремонтом никто строить не будет у вас. Да и у нас уже минимум 600 на говн0эконом в ипенях. Так что смиритесь и успокойтесь - мы не Могадишо, а симбиоз Бухареста с Будапештом, а там цены тоже огого , если это не район где снимали "Евротур".


Как-то вы все намешали, попробую переспросить.
1. Я правильно понял, что вы придерживаетесь той точки зрения, что приведенный пример (вами-же) Линдена - это "нетипичный сегмент" и его и тому подобные ЖК принимать во внимание для понимания процессов, происходяших на КРЖН не стоит?
Я тоже так думаю, ибо вижу рост только цен от ОП ограниченного числа застройщиков. Они немного тянут за собой остальной рынок, но с большим разрывом. Зачастую, по переуступке предлагают дешевле ОП и об этом тут
не раз писали.
2. Есть некий "эффект Могадишо", о котором я раньше не подозревал, когда это нормально что в беднейших странах мира недвига может стоить дороже дома в центре Цюриха. Я хочу напомнить, что Влад с полгода назад тут выкладывал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (за что ему в очередной раз большое спасибо). Я когда читал - на все "бедные" страны можно приложить Украину. И да, в такой картине мира оправданы цены в Могадишо, Абудже и КИеве.
Я все-таки хотел-бы думать об Украине как о стране хоть и бедной, но движушейся в сторону цивилизованных стран.По крайней мере, точка дивергенции (опять-же после этой книги понял что это такое)в нашем некогда совместном развитии со страной-заправкой пройдена. Надеюсь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12219
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6209 раз.
Подякували: 3236 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 04:52

  rjkz написав:
Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.

Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!


Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а централизованное. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.
Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!! :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10232
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

10 соток, нормально. Можно модульный забросить, иначе 35 куе не объяснимо))
0.1 соток, т.е 10м2
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30064
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:04

Faceless
Так это почти кавалирка Флая. Жить всего на 3000грн можно, печеньки с гранита подъедая, и в таком хорошем тихом месте.
А если сделать домик как в Сеуле один парень построил на пять этажей - вообще шик и блеск с венками вместо яблонь и груш в саду будет!
барабашов
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Faceless
Так это почти кавалирка Флая. Жить всего на 3000грн можно, печеньки с гранита подъедая, и в таком хорошем тихом месте.
А если сделать домик как в Сеуле один парень построил на пять этажей - вообще шик и блеск с венками вместо яблонь и груш в саду будет!


И на похоронах можно хорошо сэкономить - домик просто переименовывается в склеп/мавзолей, даже выносить не надо, и гроб не нужно покупать
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30064
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55

  Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
Так это почти кавалирка Флая. Жить всего на 3000грн можно, печеньки с гранита подъедая, и в таком хорошем тихом месте.
А если сделать домик как в Сеуле один парень построил на пять этажей - вообще шик и блеск с венками вместо яблонь и груш в саду будет!


И на похоронах можно хорошо сэкономить - домик просто переименовывается в склеп/мавзолей, даже выносить не надо, и гроб не нужно покупать

Согласен,35 куев за вечность в столице мира -это шара.Центральная аллея, ещё несколько десятилетий и там будет монорельс ТШРТ))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

там рядом лучше предложения есть - гаражи с другой стороны жд, но тоже на байковой, там и гидроартерия есть и шрт, все как муха любит
протасов яр вон все обещают запустить, да и за оушеном станция полюбому будет построена

а чего про гаражи эти вспомнил - давно мою машины в биоклине на парковке оушена, там парнишка мойщик есть, приезжий, уже больше 5ти лет живет с отцом там в одном из гаражей, снимает, гараж двухэтажный, грит свет вода каналья - все есть и работа в двух шагах, а они кстати баблишко там норм рубят, мойка круглосуточная

так вот вместо того шоп гной всякий куйпоймигде покупать, взял бы муха себе там гаражик и горя не знал

зы: а потом глядишь и мальвину какую на лыбедском пляже подснял бы и приютил)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9905
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:14

Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.

Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22322
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8631863286338634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2148, 2149, 2150
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21494 3933214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 10:43
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
678 340378
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 17:19
Мизантрóп
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49869
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2217)
03.10.2021 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.