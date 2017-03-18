Почему раз за разом Вы МНЕ это предлагаете сделать? Я лишь отвечаю на чужие посты и не раз Вам это писал. Но Вы с постоянством, достойным лучшего примененияя, пишите такое только мне.
Предложите ЛИБО, ПОНАЕХУ, JP.
Свет клином на rjkz сошелся?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 00:27
Почему раз за разом Вы МНЕ это предлагаете сделать? Я лишь отвечаю на чужие посты и не раз Вам это писал. Но Вы с постоянством, достойным лучшего примененияя, пишите такое только мне.
Предложите ЛИБО, ПОНАЕХУ, JP.
Свет клином на rjkz сошелся?
Додано: Нед 03 жов, 2021 00:38
Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.
Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!
Про НОА - это кому нравится ходить строем.
ОДин чувак купил под аренду таунхауз под аренду, а уж потом выяснилось, что правилами этого НОА запрещен рент. Пришлось бросить работу в НЙ и переехать в не самый лучший городок НДж.
Это формат ОСББ. Со своими +ми и -ми.
Додано: Нед 03 жов, 2021 01:09
Как-то вы все намешали, попробую переспросить.
1. Я правильно понял, что вы придерживаетесь той точки зрения, что приведенный пример (вами-же) Линдена - это "нетипичный сегмент" и его и тому подобные ЖК принимать во внимание для понимания процессов, происходяших на КРЖН не стоит?
Я тоже так думаю, ибо вижу рост только цен от ОП ограниченного числа застройщиков. Они немного тянут за собой остальной рынок, но с большим разрывом. Зачастую, по переуступке предлагают дешевле ОП и об этом тут
не раз писали.
2. Есть некий "эффект Могадишо", о котором я раньше не подозревал, когда это нормально что в беднейших странах мира недвига может стоить дороже дома в центре Цюриха. Я хочу напомнить, что Влад с полгода назад тут выкладывал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (за что ему в очередной раз большое спасибо). Я когда читал - на все "бедные" страны можно приложить Украину. И да, в такой картине мира оправданы цены в Могадишо, Абудже и КИеве.
Я все-таки хотел-бы думать об Украине как о стране хоть и бедной, но движушейся в сторону цивилизованных стран.По крайней мере, точка дивергенции (опять-же после этой книги понял что это такое)в нашем некогда совместном развитии со страной-заправкой пройдена. Надеюсь.
Додано: Нед 03 жов, 2021 04:52
Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а централизованное. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.
Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!!
Додано: Нед 03 жов, 2021 08:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
0.1 соток, т.е 10м2
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:04
Faceless
Так это почти кавалирка Флая. Жить всего на 3000грн можно, печеньки с гранита подъедая, и в таком хорошем тихом месте.
А если сделать домик как в Сеуле один парень построил на пять этажей - вообще шик и блеск с венками вместо яблонь и груш в саду будет!
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И на похоронах можно хорошо сэкономить - домик просто переименовывается в склеп/мавзолей, даже выносить не надо, и гроб не нужно покупать
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55
Согласен,35 куев за вечность в столице мира -это шара.Центральная аллея, ещё несколько десятилетий и там будет монорельс ТШРТ))
Додано: Нед 03 жов, 2021 10:06
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там рядом лучше предложения есть - гаражи с другой стороны жд, но тоже на байковой, там и гидроартерия есть и шрт, все как муха любит
протасов яр вон все обещают запустить, да и за оушеном станция полюбому будет построена
а чего про гаражи эти вспомнил - давно мою машины в биоклине на парковке оушена, там парнишка мойщик есть, приезжий, уже больше 5ти лет живет с отцом там в одном из гаражей, снимает, гараж двухэтажный, грит свет вода каналья - все есть и работа в двух шагах, а они кстати баблишко там норм рубят, мойка круглосуточная
так вот вместо того шоп гной всякий куйпоймигде покупать, взял бы муха себе там гаражик и горя не знал
зы: а потом глядишь и мальвину какую на лыбедском пляже подснял бы и приютил)
Додано: Нед 03 жов, 2021 10:14
Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.
Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців
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