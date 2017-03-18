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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 жов, 2021 10:25
Frant написав:
Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.
Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців
В 2018 заказывал диван - 19500грн
Сейчас пытался заказать (та же модель, та же ткань, тот же продавец ) - 31 000 грн
Америка печатает доллары
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Додано: Нед 03 жов, 2021 10:29
UA написав: Frant написав:
Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.
Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців
В 2018 заказывал диван - 19500грн
Сейчас пытался заказать (та же модель, та же ткань, тот же продавец ) - 31 000 грн
Америка печатает доллары
А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом.
Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця.
Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
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Додано: Нед 03 жов, 2021 10:37
Frant написав:
А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом.
Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця.
Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
На сегодня, для 100 метрового дома (без земли, электричества-газа) если нет на руках 80 000 долларов и стабильного дохода нефиг влазить.
Затея строить дом из соображений - чтоб дешевле чем квартира вышло всегда была глупая.
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