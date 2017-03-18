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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8631863286338634

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:25

  Frant написав:Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.

Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців


В 2018 заказывал диван - 19500грн
Сейчас пытался заказать (та же модель, та же ткань, тот же продавец ) - 31 000 грн
Америка печатает доллары
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:29

  UA написав:
  Frant написав:Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.

Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців


В 2018 заказывал диван - 19500грн
Сейчас пытался заказать (та же модель, та же ткань, тот же продавец ) - 31 000 грн
Америка печатает доллары

А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом.
Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця.
Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:37

  Frant написав:А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом.
Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця.
Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!

На сегодня, для 100 метрового дома (без земли, электричества-газа) если нет на руках 80 000 долларов и стабильного дохода нефиг влазить.
Затея строить дом из соображений - чтоб дешевле чем квартира вышло всегда была глупая.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:51

  UA написав:
  Frant написав:А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом.
Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця.
Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!

На сегодня, для 100 метрового дома (без земли, электричества-газа) если нет на руках 80 000 долларов и стабильного дохода нефиг влазить.
Затея строить дом из соображений - чтоб дешевле чем квартира вышло всегда была глупая.

Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем.
____
Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем


Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее?
На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе.
Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:11

  Frant написав:Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

В Червоній калині на Муромце пирс для швартовки каждый год пристраивают.
Скоро до соседнего острова достроят :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:18

  Hotab написав:
  Frant написав:Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем


Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее?
На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе.
Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.

Был бы дом прибавилось бы
Забор, ворота + придомовая - 10куе
Септик, скважина, приямок - около - 5 куе
Утепление - 5 куе
Камин- печь, отопление от 5 до ХХ куе.
Электричество-газ -???
Ну и стоимость земли.

Это без беседок, террас, ландшафтного дизайна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:30

  Hotab написав:
  Frant написав:Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем


Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее?
На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе.
Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.

Хотаб, послушали бы меня - купили бы 044 - тогда, по-моему, па 1300 было - было бы Вам счастье рядом с Вашей конторой. Я сейчас 044 па2000 толкают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вашей конторой

Я не пошел туда)
Может позже)
Там требования к англ IELTS 5.5 и выше. Хотя все остальные авиакомпании хотят 4.0.
Так что работаю в другом месте и учу англ дальше.
Но в любом случае не хочу я квартиру. Я вижу домик с 2-3 сотками хотя бы, в 15-20 км от города, и плагин авто. Как второе. Нынешний гибрид премиум-класа мне оч.нра. Теперь только дом и плагин.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:41

Балашова за продажу квартир ниже рынка в "доме с пальмами" посадили.
ЭЭЭ У нас 10-30% сделок проходит по заниженной оценке.
Даже не знаю как реагировать.
ПС Не знаю как сейчас, у Балашова раньше была очень-очень прочная крыша в судебных инстанциях.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 00-mln-grn
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/genn ... 83848.html

Пока похоже на избирательное правосудие, а не на новые правила игры.
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