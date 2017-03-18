Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Флудьори))) На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом. За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази. Це для розуміння, що відбувається на Кржн.
Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців
В 2018 заказывал диван - 19500грн Сейчас пытался заказать (та же модель, та же ткань, тот же продавец ) - 31 000 грн Америка печатает доллары
А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом. Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця. Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
Frant написав:А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом. Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця. Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
На сегодня, для 100 метрового дома (без земли, электричества-газа) если нет на руках 80 000 долларов и стабильного дохода нефиг влазить. Затея строить дом из соображений - чтоб дешевле чем квартира вышло всегда была глупая.
Frant написав:А лох-інвештори купляють землю і геморой на 10 років, тобто будівництво будинка під Києвом. Я власними очима побачив,яка це невдячна і нікому не потрібна праця. Якщо людина не має стабільного доходу, який може відкладати, не меньше 2000 дол/міс - нічого й починати!
На сегодня, для 100 метрового дома (без земли, электричества-газа) если нет на руках 80 000 долларов и стабильного дохода нефиг влазить. Затея строить дом из соображений - чтоб дешевле чем квартира вышло всегда была глупая.
Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем. ____ Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!
Frant написав:Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем
Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее? На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе. Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
Frant написав:Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем
Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее? На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе. Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
Был бы дом прибавилось бы Забор, ворота + придомовая - 10куе Септик, скважина, приямок - около - 5 куе Утепление - 5 куе Камин- печь, отопление от 5 до ХХ куе. Электричество-газ -??? Ну и стоимость земли.
Frant написав:Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем
Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее? На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе. Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
Хотаб, послушали бы меня - купили бы 044 - тогда, по-моему, па 1300 было - было бы Вам счастье рядом с Вашей конторой. Я сейчас 044 па2000 толкают.
Я не пошел туда) Может позже) Там требования к англ IELTS 5.5 и выше. Хотя все остальные авиакомпании хотят 4.0. Так что работаю в другом месте и учу англ дальше. Но в любом случае не хочу я квартиру. Я вижу домик с 2-3 сотками хотя бы, в 15-20 км от города, и плагин авто. Как второе. Нынешний гибрид премиум-класа мне оч.нра. Теперь только дом и плагин.