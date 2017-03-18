Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Frant написав:Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем
Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее? На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе. Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
На окраине Полтавы это памятник Даже при лестнице за 4куе У меня 30 стоила И самый центр А как надо слить - дешевле ещё недостроенного!!!! модного газоблока в однушке дельмаровской общажки в уродстве рядом ПотомушА денег на такие объекты ни у кого нет Есть только на однушку после строителей шоб сдавать по бешеной цене и крутить верёвки из бедных арендаторов.
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Сейчас гребут диваны до 12 000 грн. В 2018 гребли до 7000-8000 В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.
В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить. В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний. Интересно какой процент у нас?
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Сейчас гребут диваны до 12 000 грн. В 2018 гребли до 7000-8000 В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.
В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить. В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний. Интересно какой процент у нас?
расстаможка в 2018 была льготная ~10%. а сейчас 33%.
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Сейчас гребут диваны до 12 000 грн. В 2018 гребли до 7000-8000 В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.
В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить. В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний. Интересно какой процент у нас?
Какой нафиг импорт? Даже ЮСК в Днепре на Прогрессе заказывает.
Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.