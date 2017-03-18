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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8633863486358636>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:48

UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:58

  Frant написав:Флудьори)))
На днях я розмовляв з людиною, яка будує дім під Києвом.
За два роки будівельні матеріали подорожчали чи не в два рази.
Це для розуміння, що відбувається на Кржн.

Думаю, п.зРадіо пора коригувати свій прогноз - до січня 2022 залишається меньше 3-х місяців

Прогноз ЯРадио убивает ветку с таким названием априори уже третий день,если динамически))
Загоны акурка рушатся тогда тоже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:00

  Hotab написав:
  Frant написав:Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем


Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее?
На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе.
Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.

На окраине Полтавы это памятник
Даже при лестнице за 4куе
У меня 30 стоила
И самый центр
А как надо слить - дешевле ещё недостроенного!!!! модного газоблока в однушке дельмаровской общажки в уродстве рядом
ПотомушА денег на такие объекты ни у кого нет
Есть только на однушку после строителей шоб сдавать по бешеной цене и крутить верёвки из бедных арендаторов.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:02

  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Сейчас гребут диваны до 12 000 грн.
В 2018 гребли до 7000-8000
В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.

В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить.
В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний.
Интересно какой процент у нас?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:03

  UA написав:
  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Сейчас гребут диваны до 12 000 грн.
В 2018 гребли до 7000-8000
В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.

В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить.
В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний.
Интересно какой процент у нас?


расстаможка в 2018 была льготная ~10%. а сейчас 33%.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:06

  proftpd66 написав:
  UA написав:
  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Сейчас гребут диваны до 12 000 грн.
В 2018 гребли до 7000-8000
В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.

В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить.
В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний.
Интересно какой процент у нас?


Какой нафиг импорт?
Даже ЮСК в Днепре на Прогрессе заказывает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:09

  UA написав:В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний.
Интересно какой процент у нас?


мне тоже интересно.

Украина вошла в топ-5 стран по обороту криптовалюты: украинцы больше всех проводили транзакций с криптой

Я взял у Китайцев кредит под 300%. И заработал денег торговлей фьючерсами.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 жов, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:На окраине Полтавы это памятник

Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:28

Где Максим Бахматов, где все?
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
Зображення
владимирская?
kingkongovets
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