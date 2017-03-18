Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.