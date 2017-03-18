RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8633863486358636

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:30

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
Зображення
владимирская?

Прямо напротив Десятинной церкви. Тупо насрали центровее не придумаешь.
airmax78
 
Повідомлень: 39685
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:31

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
Зображення
владимирская?

Владимирская, 4
8 этаж надстроили :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:33

  Hotab написав:
  барабашов написав:На окраине Полтавы это памятник

Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.

самострои в ЧС и до Полтавы походу дошли)
Прохожий
 
Повідомлень: 12419
З нами з: 05.06.13
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8633863486358636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2148, 2149, 2150
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21495 3933758
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 13:03
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
678 340397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 17:19
Мизантрóп
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49869
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34276)
03.10.2021 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.