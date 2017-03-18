Прямо напротив Десятинной церкви. Тупо насрали центровее не придумаешь.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:30
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:31
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:33
самострои в ЧС и до Полтавы походу дошли)
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:31
Ага. Вчера был в Interia - хотел внести небольшие изменения в свой заказ, сделанный 2 недели назад. Девушка открыла папку с заказами. Мой искала минуту. После моего там штук 40 заказов точно было сделано. Мебели дешевле штуцера за единицу там практически нет. Вот такое.
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:42
Прохожий
Если самострой в ЧС - то там же наверно и доков на квартиру никаких нет? В плане номер выделенный и техпаспорт на этот номер квартиры?
Додано: Нед 03 жов, 2021 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Голосіївському районі Києва планують вивести із колектора річку Совка та побудувати біля неї житловий комплекс River Dale.
Совка, яку закрили в колектор ще у радянські часи, стане формотворчим акцентом у композиції житлового комплексу. За словами архітекторів, на місці також хочуть зберегти усі об’єкти, що представляють історичну цінність.
Будівельники обіцяють зберегти арку, яку побудували в 1897 році за проєктом Володимира Ніколаєва, а також облаштувати амфітеатр навколо цегляної труби від колишньої будівлі.
На вході до ЖК створять публічний простір, де буде пішохідна зона, зелені насадження та дитячий майданчик.
Окрім цього, біля River Dale планують зберегти як артоб'єкт колони з недобудованого стадіону.
Житловий комплекс River Dale хочуть побудувати у Голосіївському районі Києва на місці колишнього снарядного заводу – пізніше «Київгуми».
Річка Совка – права притока ріки Либідь, яка протікає у Голосіївському та Солом'янському районах. Її довжина – майже 5 км, а виток Совки складається з двох основних струмків.
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