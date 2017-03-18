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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8634863586368637>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:30

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
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владимирская?

Прямо напротив Десятинной церкви. Тупо насрали центровее не придумаешь.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:31

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
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владимирская?

Владимирская, 4
8 этаж надстроили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:33

  Hotab написав:
  барабашов написав:На окраине Полтавы это памятник

Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.

самострои в ЧС и до Полтавы походу дошли)
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:31

  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский

Ага. Вчера был в Interia - хотел внести небольшие изменения в свой заказ, сделанный 2 недели назад. Девушка открыла папку с заказами. Мой искала минуту. После моего там штук 40 заказов точно было сделано. Мебели дешевле штуцера за единицу там практически нет. Вот такое.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:42

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Если самострой в ЧС - то там же наверно и доков на квартиру никаких нет? В плане номер выделенный и техпаспорт на этот номер квартиры?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Голосіївському районі Києва планують вивести із колектора річку Совка та побудувати біля неї житловий комплекс River Dale.

Совка, яку закрили в колектор ще у радянські часи, стане формотворчим акцентом у композиції житлового комплексу. За словами архітекторів, на місці також хочуть зберегти усі об’єкти, що представляють історичну цінність.

Будівельники обіцяють зберегти арку, яку побудували в 1897 році за проєктом Володимира Ніколаєва, а також облаштувати амфітеатр навколо цегляної труби від колишньої будівлі.

На вході до ЖК створять публічний простір, де буде пішохідна зона, зелені насадження та дитячий майданчик.

Окрім цього, біля River Dale планують зберегти як артоб'єкт колони з недобудованого стадіону.

Житловий комплекс River Dale хочуть побудувати у Голосіївському районі Києва на місці колишнього снарядного заводу – пізніше «Київгуми».

Річка Совка – права притока ріки Либідь, яка протікає у Голосіївському та Солом'янському районах. Її довжина – майже 5 км, а виток Совки складається з двох основних струмків.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... WrEtPMudzY
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:03

  kingkongovets написав:У Голосіївському районі Києва планують вивести із колектора річку Совка та побудувати біля неї житловий комплекс River Dale.

Совка, яку закрили в колектор ще у радянські часи, стане формотворчим акцентом у композиції житлового комплексу. За словами архітекторів, на місці також хочуть зберегти усі об’єкти, що представляють історичну цінність.

Будівельники обіцяють зберегти арку, яку побудували в 1897 році за проєктом Володимира Ніколаєва, а також облаштувати амфітеатр навколо цегляної труби від колишньої будівлі.

На вході до ЖК створять публічний простір, де буде пішохідна зона, зелені насадження та дитячий майданчик.

Окрім цього, біля River Dale планують зберегти як артоб'єкт колони з недобудованого стадіону.

Житловий комплекс River Dale хочуть побудувати у Голосіївському районі Києва на місці колишнього снарядного заводу – пізніше «Київгуми».

Річка Совка – права притока ріки Либідь, яка протікає у Голосіївському та Солом'янському районах. Її довжина – майже 5 км, а виток Совки складається з двох основних струмків.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... WrEtPMudzY

Интересно, что проект задумывался как комфорт с переходом в эконом. Интересовался еще в конце 2019го. А потом началось парапланирование и теперь проект превратился в нереальный жЫр.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:06

  барабашов написав:Прохожий
Если самострой в ЧС - то там же наверно и доков на квартиру никаких нет? В плане номер выделенный и техпаспорт на этот номер квартиры?

как то видел ПС на подобную "квартиру" в Киеве, 1/ххх часть дома
с коммуникациями и обслуживанием там муть полная как правило
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:37

  adeges написав: Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки.


вот щас смешно было
kingkongovets
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