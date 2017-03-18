Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну хз. Вроде как "такой дом" прям уникальный. Всего 4 этажа, рядом нет высоток, гаражный кооператив неподалеку, рядом коттеджи симпатичные, наверное недешевые. Ну и сама Полтава хоть и крестьянская, но это не быдлоХерсон. Дороги более-менее есть, на хорошем шоссе и Харьков-Киев. Но я бы там жить не хотел.
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Ага. Вчера был в Interia - хотел внести небольшие изменения в свой заказ, сделанный 2 недели назад. Девушка открыла папку с заказами. Мой искала минуту. После моего там штук 40 заказов точно было сделано. Мебели дешевле штуцера за единицу там практически нет. Вот такое.
У Голосіївському районі Києва планують вивести із колектора річку Совка та побудувати біля неї житловий комплекс River Dale.
Совка, яку закрили в колектор ще у радянські часи, стане формотворчим акцентом у композиції житлового комплексу. За словами архітекторів, на місці також хочуть зберегти усі об’єкти, що представляють історичну цінність.
Будівельники обіцяють зберегти арку, яку побудували в 1897 році за проєктом Володимира Ніколаєва, а також облаштувати амфітеатр навколо цегляної труби від колишньої будівлі.
На вході до ЖК створять публічний простір, де буде пішохідна зона, зелені насадження та дитячий майданчик.
Окрім цього, біля River Dale планують зберегти як артоб'єкт колони з недобудованого стадіону.
Житловий комплекс River Dale хочуть побудувати у Голосіївському районі Києва на місці колишнього снарядного заводу – пізніше «Київгуми».
Річка Совка – права притока ріки Либідь, яка протікає у Голосіївському та Солом'янському районах. Її довжина – майже 5 км, а виток Совки складається з двох основних струмків.
kingkongovets написав:У Голосіївському районі Києва планують вивести із колектора річку Совка та побудувати біля неї житловий комплекс River Dale.
Совка, яку закрили в колектор ще у радянські часи, стане формотворчим акцентом у композиції житлового комплексу. За словами архітекторів, на місці також хочуть зберегти усі об’єкти, що представляють історичну цінність.
Будівельники обіцяють зберегти арку, яку побудували в 1897 році за проєктом Володимира Ніколаєва, а також облаштувати амфітеатр навколо цегляної труби від колишньої будівлі.
На вході до ЖК створять публічний простір, де буде пішохідна зона, зелені насадження та дитячий майданчик.
Окрім цього, біля River Dale планують зберегти як артоб'єкт колони з недобудованого стадіону.
Житловий комплекс River Dale хочуть побудувати у Голосіївському районі Києва на місці колишнього снарядного заводу – пізніше «Київгуми».
Річка Совка – права притока ріки Либідь, яка протікає у Голосіївському та Солом'янському районах. Її довжина – майже 5 км, а виток Совки складається з двох основних струмків.
Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.