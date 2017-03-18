Додано: Нед 03 жов, 2021 16:41

Libo написав: rjkz написав:

Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.



Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!

Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!



Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а централизованное. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.

Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!! Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!!

Прохожему - я просто отвечаю на пост. После моих предложений продолжать в ЛС, дискуссия обычно сдувается, поэтому не обессудьте.Итак, Штирлиц, в США нет ни центрального ни централизованного отопления нигде - попробуй еще как-то попереставлять суффиксы.Отопление бывает от использования электричества, сжигания природного газа и/или ойл (что-то похожее на наш мазут. точно не знаю, но подозреваю, что туда намешано все что имеет основой нефтепродукты, включая отработку и отходы в производстве битума, все это разбавлено чем-то похожим на керосин. Бывает разного качества (грейд4,2) чем ниже цифра тем качество выше). Вот в каждом многоквартирном билдинге есть бойлерная, где стоит от 1 до нескольких котлов, которые греют воду ( в том числе для горячего водопровода. понятия горячего централизованного (или центрального) водоснабжения тоже нет), а разогретый (до 165-200 по Фаренгейту) пар под высоким давлением идет по трубам в юниты отопления.Есть варианты с отоплением по системе центрального (для билдинга) кондиционирования (это то, что Штирлиц принимает за обогрев воздухом).В любом случае, подачи горячей воды и тепла извне билдинга или дома не существует.Что там ты писал про "мое" понимание отопления? Могу прочесть лекцию еще на какую-то тему связанную со строительством и эксплуатацией зданий как у нас так и в США. Штырлиц, ты не стесняйся, есичЁ (ТМ Биг), спрашивай. "Ученье - свет, а неученых фсбшников - тьма).Теперь насчет НОА - это вообще всеобщая ошибка называть этим термином коммуналь. Изначально НОА (Houses Owners Authority) как не трудно догадаться из названия создавались для управления частными домами и фактически это менеджмент. В коопах люди платят как правило все одним платежом, который называется мейнтаненс (там и плата за обслуживание менеджментом и обслуживание дома и праперти такс и зачастую утилиты, хотя бывает отдельно электричество).В кондо все платежи отдельно платятся оунером и НОА - это плата менеджменту (фактически это наши УК).Ошибка эта, я так подозреваю, пошла из-за того, что 90+% недвиги в США - это частные дома и фунционалы таких сайтов как зиллоу, трулия, риелтор делался под них, ну и графа НОА йес/ноу и сколько была и ее применяли для билдингов тоже.Что касается частных домов, чтобы ты булки не расслаблял, то может быть такая ситуация. Ты не сделал спрингклиннинг (или завозил мебель/стройматериалы в день, в который именно в этом НОА это делать нельзя ) - тебе выписали виолэйшн (штраф, по-простому), скажем на 50-300 баксов и ты или прочитал и не стал сразу разбираться что это и почему или не вскрыл конверт как и кучу других, которые приходят в неимоверных количествах, но...через некоторое время с тобой связывается адвокат или адвокатская контора, что они представляя НОА подают в суд на принудительное взыскание 50-300 долларов. Ты такой "Ребята, да в чем вопрос? Я просто не видел конверта, вот вам 50-300 баксов!" "Ок, а это, билл на возмещение расходов по подготовке дела в суд на 5000 долларов. Потрудитесь оплатить" "К-к-какие 5000 долларов? Вы охренели? Я-ж просто диван в какой-то там религиозный праздник завез. Откуда я знал что именно в этом НОА это нельзя?" "Ваша подпись под рулами стоит, значит вы прочли все 100500 страниц мелким шрифтом. Остальное - ваши проблемы. Так что будем платить 7000 долларов или нет?" "Так 5000 вы-ж говорили" "да, но время идет, а время деньги" ну и тд.Тьолок и остальные твои половые сложности обсуждать не буду, хотя ни разу Прохожий тебя на кидстафф с ними не отправил, очевидно, КРЖН от этого зависит напрямую.