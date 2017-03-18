Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.
rjkz написав: Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.
Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!
Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а централизованное. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам. Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!!
Прохожему - я просто отвечаю на пост. После моих предложений продолжать в ЛС, дискуссия обычно сдувается, поэтому не обессудьте.
Итак, Штирлиц, в США нет ни центрального ни централизованного отопления нигде - попробуй еще как-то попереставлять суффиксы. Отопление бывает от использования электричества, сжигания природного газа и/или ойл (что-то похожее на наш мазут. точно не знаю, но подозреваю, что туда намешано все что имеет основой нефтепродукты, включая отработку и отходы в производстве битума, все это разбавлено чем-то похожим на керосин. Бывает разного качества (грейд4,2) чем ниже цифра тем качество выше). Вот в каждом многоквартирном билдинге есть бойлерная, где стоит от 1 до нескольких котлов, которые греют воду ( в том числе для горячего водопровода. понятия горячего централизованного (или центрального ) водоснабжения тоже нет), а разогретый (до 165-200 по Фаренгейту) пар под высоким давлением идет по трубам в юниты отопления. Есть варианты с отоплением по системе центрального (для билдинга) кондиционирования (это то, что Штирлиц принимает за обогрев воздухом). В любом случае, подачи горячей воды и тепла извне билдинга или дома не существует. Что там ты писал про "мое" понимание отопления? Могу прочесть лекцию еще на какую-то тему связанную со строительством и эксплуатацией зданий как у нас так и в США. Штырлиц, ты не стесняйся, есичЁ (ТМ Биг), спрашивай. "Ученье - свет, а неученых фсбшников - тьма). Теперь насчет НОА - это вообще всеобщая ошибка называть этим термином коммуналь. Изначально НОА (Houses Owners Authority) как не трудно догадаться из названия создавались для управления частными домами и фактически это менеджмент. В коопах люди платят как правило все одним платежом, который называется мейнтаненс (там и плата за обслуживание менеджментом и обслуживание дома и праперти такс и зачастую утилиты, хотя бывает отдельно электричество). В кондо все платежи отдельно платятся оунером и НОА - это плата менеджменту (фактически это наши УК). Ошибка эта, я так подозреваю, пошла из-за того, что 90+% недвиги в США - это частные дома и фунционалы таких сайтов как зиллоу, трулия, риелтор делался под них, ну и графа НОА йес/ноу и сколько была и ее применяли для билдингов тоже.
Что касается частных домов, чтобы ты булки не расслаблял, то может быть такая ситуация. Ты не сделал спрингклиннинг (или завозил мебель/стройматериалы в день, в который именно в этом НОА это делать нельзя ) - тебе выписали виолэйшн (штраф, по-простому), скажем на 50-300 баксов и ты или прочитал и не стал сразу разбираться что это и почему или не вскрыл конверт как и кучу других, которые приходят в неимоверных количествах, но...через некоторое время с тобой связывается адвокат или адвокатская контора, что они представляя НОА подают в суд на принудительное взыскание 50-300 долларов. Ты такой "Ребята, да в чем вопрос? Я просто не видел конверта, вот вам 50-300 баксов!" "Ок, а это, билл на возмещение расходов по подготовке дела в суд на 5000 долларов. Потрудитесь оплатить" "К-к-какие 5000 долларов? Вы охренели? Я-ж просто диван в какой-то там религиозный праздник завез. Откуда я знал что именно в этом НОА это нельзя?" "Ваша подпись под рулами стоит, значит вы прочли все 100500 страниц мелким шрифтом. Остальное - ваши проблемы. Так что будем платить 7000 долларов или нет?" "Так 5000 вы-ж говорили" "да, но время идет, а время деньги" ну и тд.
Тьолок и остальные твои половые сложности обсуждать не буду, хотя ни разу Прохожий тебя на кидстафф с ними не отправил, очевидно, КРЖН от этого зависит напрямую.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 03 жов, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.
Это не у Вас там бракованный кристаллбол был?
Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал?
adeges, а почему 5?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 жов, 2021 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Люди клюють. Прості люди. Їм хочеться власної малини і камін з вогнем
Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее? На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе. Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.
Был бы дом прибавилось бы Забор, ворота + придомовая - 10куе Септик, скважина, приямок - около - 5 куе Утепление - 5 куе Камин- печь, отопление от 5 до ХХ куе. Электричество-газ -??? Ну и стоимость земли.
Это без беседок, террас, ландшафтного дизайна.
Вот один чувак такого наворотил по Житомирской трассе, потом пришел 2008 год и у него и доходы под плинтус и долги в баксе. Выставил на продажу и только в 2014 году приехал "беженец" с дамбаса на нескольких мерсах, достал из багажника чемодан, отслюнявил 300 куе (15 однушек в новостроях на тот момент) "ишопквечерувастутнебыло!" Дом - это может и здорово, но в какой-то момент это может стать неподъемным для жизни и неликвидным продать. Фактически, спрос на дома был яркий только в 2006-2008 гг и сейчас. В остальное время - печаль. А еще кто-то построит по своему вкусу и разумению на Х00 куе "дворэць", а покупатели только сокрушенно качать головой "памятник деньгам".
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Сейчас гребут диваны до 12 000 грн. В 2018 гребли до 7000-8000 В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.
В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить. В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний. Интересно какой процент у нас?
Да нет-же! Интересно, что последует за тем моментом, когда народ начнет выходить из таких "активов". Все вместе! Дружно!