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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8635863686378638>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:37

  adeges написав:Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.

Это не у Вас там бракованный кристаллбол был?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:41

  Libo написав:
  rjkz написав:
Пи здесь кто-то другой. Посмотри в зеркало.

Умник, ты в Штатах хоть раз был? И видел там хоть 1 дом с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ? Где это? просвети! на коленях молю!


Сам жил в НЙ в таком 40-ка этажном доме на 3-й Авенью. Отопление не "центральное" в вашем понимании, а централизованное. Как там везде - воздушное. В холод включаешь Heat, в жару Cool. Сам регулируешь комфортную температуру. Оплата не индивидуальная, а входит в НОА, как и все остальное. Как в ваших общагах. Индивидуально оплачивается только э/э, тв и интернет. Паркинг тоже индивидуально, но для жильцов дома скидка. На 30-м этаже джим с бассейном и сауной, тоже за дополнительную плату. Снимал там скромную двушку. Платил $4500, но хозяин оплачивал HOA ($1000-$1500 в месяц), остальное я сам.
Так как это было довольно близко от финансового центра, жили там в основном мелкие клерки финансовой индустрии. В основном молодые тьолки после универов на стартовых позициях с з/п $4-$5 тыщ. Как правило двушку снимали по двое, но иногда каким-то образом умудрялись и жить вчетвером. Только так можно было прожить ибо на работу надо было одеваться прилично, тратиться на салоны красоты и на косметику. Питались в основном пицей и в близлежащих харчевнях, где поесть можно было за $10. На первом этаже и через дорогу были бары. По пятницам юных финансисток часто оттуда разносили по этажам и койкам. На это дело у нас всегда хватает. На остальное не очень. Тянули там лямку лет до тридцати. Потом у некоторых шел карьерный рост и съезжали в достойные аппартаменты, но в основном разъезжались по своем монтанам и небраскам делать карьеру, создавать семьи и обустраивать свою жизнь там. У них у всех уже был прекрасный рекорд - они работали и жили в финансовой столице мира !!! :?


Прохожему - я просто отвечаю на пост. После моих предложений продолжать в ЛС, дискуссия обычно сдувается, поэтому не обессудьте.

Итак, Штирлиц, в США нет ни центрального ни централизованного отопления нигде - попробуй еще как-то попереставлять суффиксы. :mrgreen:
Отопление бывает от использования электричества, сжигания природного газа и/или ойл (что-то похожее на наш мазут. точно не знаю, но подозреваю, что туда намешано все что имеет основой нефтепродукты, включая отработку и отходы в производстве битума, все это разбавлено чем-то похожим на керосин. Бывает разного качества (грейд4,2) чем ниже цифра тем качество выше). Вот в каждом многоквартирном билдинге есть бойлерная, где стоит от 1 до нескольких котлов, которые греют воду ( в том числе для горячего водопровода. понятия горячего централизованного (или центрального :mrgreen: ) водоснабжения тоже нет), а разогретый (до 165-200 по Фаренгейту) пар под высоким давлением идет по трубам в юниты отопления.
Есть варианты с отоплением по системе центрального (для билдинга) кондиционирования (это то, что Штирлиц принимает за обогрев воздухом).
В любом случае, подачи горячей воды и тепла извне билдинга или дома не существует.
Что там ты писал про "мое" понимание отопления? Могу прочесть лекцию еще на какую-то тему связанную со строительством и эксплуатацией зданий как у нас так и в США. Штырлиц, ты не стесняйся, есичЁ (ТМ Биг), спрашивай. "Ученье - свет, а неученых фсбшников - тьма).
Теперь насчет НОА - это вообще всеобщая ошибка называть этим термином коммуналь. Изначально НОА (Houses Owners Authority) как не трудно догадаться из названия создавались для управления частными домами и фактически это менеджмент. В коопах люди платят как правило все одним платежом, который называется мейнтаненс (там и плата за обслуживание менеджментом и обслуживание дома и праперти такс и зачастую утилиты, хотя бывает отдельно электричество).
В кондо все платежи отдельно платятся оунером и НОА - это плата менеджменту (фактически это наши УК).
Ошибка эта, я так подозреваю, пошла из-за того, что 90+% недвиги в США - это частные дома и фунционалы таких сайтов как зиллоу, трулия, риелтор делался под них, ну и графа НОА йес/ноу и сколько была и ее применяли для билдингов тоже.

Что касается частных домов, чтобы ты булки не расслаблял, то может быть такая ситуация. Ты не сделал спрингклиннинг (или завозил мебель/стройматериалы в день, в который именно в этом НОА это делать нельзя ) - тебе выписали виолэйшн (штраф, по-простому), скажем на 50-300 баксов и ты или прочитал и не стал сразу разбираться что это и почему или не вскрыл конверт как и кучу других, которые приходят в неимоверных количествах, но...через некоторое время с тобой связывается адвокат или адвокатская контора, что они представляя НОА подают в суд на принудительное взыскание 50-300 долларов. Ты такой "Ребята, да в чем вопрос? Я просто не видел конверта, вот вам 50-300 баксов!" "Ок, а это, билл на возмещение расходов по подготовке дела в суд на 5000 долларов. Потрудитесь оплатить" "К-к-какие 5000 долларов? Вы охренели? Я-ж просто диван в какой-то там религиозный праздник завез. Откуда я знал что именно в этом НОА это нельзя?" "Ваша подпись под рулами стоит, значит вы прочли все 100500 страниц мелким шрифтом. Остальное - ваши проблемы. Так что будем платить 7000 долларов или нет?" "Так 5000 вы-ж говорили" "да, но время идет, а время деньги" ну и тд.

Тьолок и остальные твои половые сложности обсуждать не буду, хотя ни разу Прохожий тебя на кидстафф с ними не отправил, очевидно, КРЖН от этого зависит напрямую.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 03 жов, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Прохожему - я просто отвечаю на пост.

вам с либо и понаехом
обсуждайте недвигу сша в отдельной ветке
в чем проблема???

только меня притомили тут простыни оффтопа???
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47

  airmax78 написав:
  adeges написав:Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.

Это не у Вас там бракованный кристаллбол был?


Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал? :lol:

adeges, а почему 5?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 жов, 2021 16:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:47

  UA написав:Балашова за продажу квартир ниже рынка в "доме с пальмами" посадили.
ЭЭЭ У нас 10-30% сделок проходит по заниженной оценке.
Даже не знаю как реагировать.
ПС Не знаю как сейчас, у Балашова раньше была очень-очень прочная крыша в судебных инстанциях.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... 00-mln-grn
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/genn ... 83848.html

Пока похоже на избирательное правосудие, а не на новые правила игры.

а як же гамністія?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:56

  UA написав:
  Hotab написав:
  Frant написав:Люди клюють. Прості люди.
Їм хочеться власної малини і камін з вогнем


Ну хз, а квартира большая и с хорошим ремонтом доступнее?
На днях занесло в Полтаву к другу. Купил 3-4 года назад на этапе строительства квартиру двухуровневую с автономным в 4-этажном доме , красивом, клинкерном, с черепицей. Общая 120. Сейчас после сдачи там 550$ за квадрат. Это уже 66 куе.
Ещё он вложил 45 куе. И там ничего мегавыдающегося нет, кроме деревянной лестницы за 3 куе. Итого 110 куе почти на окраине Полтавы, и это просто квартира. С автономным газовым.

Был бы дом прибавилось бы
Забор, ворота + придомовая - 10куе
Септик, скважина, приямок - около - 5 куе
Утепление - 5 куе
Камин- печь, отопление от 5 до ХХ куе.
Электричество-газ -???
Ну и стоимость земли.

Это без беседок, террас, ландшафтного дизайна.


Вот один чувак такого наворотил по Житомирской трассе, потом пришел 2008 год и у него и доходы под плинтус и долги в баксе.
Выставил на продажу и только в 2014 году приехал "беженец" с дамбаса на нескольких мерсах, достал из багажника чемодан, отслюнявил 300 куе (15 однушек в новостроях на тот момент) "ишопквечерувастутнебыло!"
Дом - это может и здорово, но в какой-то момент это может стать неподъемным для жизни и неликвидным продать.
Фактически, спрос на дома был яркий только в 2006-2008 гг и сейчас. В остальное время - печаль. А еще кто-то построит по своему вкусу и разумению на Х00 куе "дворэць", а покупатели только сокрушенно качать головой "памятник деньгам".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:56

  airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?
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ху із "Максим Бахматов", твій однофамілець?
чи ти сам себе шукаєш?

в чом суть прикола?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:02

  UA написав:
  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Сейчас гребут диваны до 12 000 грн.
В 2018 гребли до 7000-8000
В Киеве 70?-80% продаж это дешманский ассортимент с тканью 1-2 ценовой категории и вонючим поролоном который под собственными весом через год просаживается.

В значительной части покупатели ТТ РТ просто швартуют деньги, а не собираются там постоянно жить.
В Китае 80% денег населения в инвестиционной недвижимости или акциях девелоперских компаний.
Интересно какой процент у нас?


Да нет-же!
Интересно, что последует за тем моментом, когда народ начнет выходить из таких "активов". Все вместе! Дружно!
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:03

  zРадио написав:
Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал? :lol:

adeges, а почему 5?

Я б на твоем месте бы уже молчал. Ты так продинамил хомяков со своим динамическим прогнозом, что они сейчас носятся по рынку как угорелые, скупая все подряд.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:10

  flyman написав:
  airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?

ху із "Максим Бахматов", твій однофамілець?
чи ти сам себе шукаєш?

в чом суть прикола?

Флай, боюсь, тебе уже не понять.
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