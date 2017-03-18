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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8635863686378638

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:14

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Прохожему - я просто отвечаю на пост.

вам с либо и понаехом
обсуждайте недвигу сша в отдельной ветке
в чем проблема???

только меня притомили тут простыни оффтопа???


функция "игнор" - не? Или просто не читать?
К тому-же сегодня воскресенье. Оффтоп разрешен. :lol:
Многие тут только в будние дни в рабочее время.
Особенно, те для кого посты на этой ветке - работа.
Обратите внимание.
И почему Вас не утомляют посты либо?
В тч о "тьолках"? Норм?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:23

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Прохожему - я просто отвечаю на пост.

вам с либо и понаехом
обсуждайте недвигу сша в отдельной ветке
в чем проблема???

только меня притомили тут простыни оффтопа???


функция "игнор" - не? Или просто не читать?
К тому-же сегодня воскресенье. Оффтоп разрешен. :lol:
Многие тут только в будние дни в рабочее время.
Особенно, те для кого посты на этой ветке - работа.
Обратите внимание.
И почему Вас не утомляют посты либо?
В тч о "тьолках"? Норм?

не оффтопить, НЕ?

так вместе с Либо и предлагаю вам дискутировать в другом месте и если захочу с удовольствием приду и почитаю)
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:26

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Где Максим Бахматов, где все?

ху із "Максим Бахматов", твій однофамілець?
чи ти сам себе шукаєш?

в чом суть прикола?

Флай, боюсь, тебе уже не понять.

Ти ж не пробував пояснити.
Це ж не 3000 грн. в міс. на життя.

З І
Балакав з сусідами на дачі, так в них менше 3500 грн. соц. допомоги на двох, навіть не пенсії.

А тепер ще подумай, крім демографії ... як то воно буде на пенсії для більшості років за 10..20

І скільки ще Х зробить КРЖН
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:36

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал? :lol:

adeges, а почему 5?

Я б на твоем месте бы уже молчал. Ты так продинамил хомяков со своим динамическим прогнозом, что они сейчас носятся по рынку как угорелые, скупая все подряд.


Бухахаха. Так носятся, что даже на ветке писать некогда. Поэтому пишут одни сэйлзы. Максим, очередь на Варшавский-2 стоит? Не тратил бы ты выходной день на фоточки архитектуры, а занялся делом - на платформе, с которой отправляется уезжающий в одну сторону поезд, тесно, и мест всем не хватит :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 жов, 2021 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:37

  flyman написав:Ти ж не пробував пояснити.
Це ж не 3000 грн. в міс. на життя.

3000 грн это сколько Калорий по текущему курсу?
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:25

  Hotab написав:
  airmax78 написав:Вашей конторой

Я вижу домик с 2-3 сотками хотя бы, в 15-20 км от города,


Ашипка. Меньше чем 20х20, т.е. 4 сотки, брать не рекомендовал бы. Когда от окон до забора 1-2 метра, фигня получается-никакой приватности. Кроме того, сосед может септик замутить почти под вашими окнами, или собаку завести, любящую полаять по ночам аль посадит высокие деревья. закрывающие вам солнце 8 месяцев в году. Вариантов масса, поэтому чем дальше соседи тем лучше. Не стоит экономия на паре-тройке соток возможный нервов на долгие годы.
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