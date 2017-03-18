Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Прохожему - я просто отвечаю на пост.
вам с либо и понаехом обсуждайте недвигу сша в отдельной ветке в чем проблема???
только меня притомили тут простыни оффтопа???
функция "игнор" - не? Или просто не читать? К тому-же сегодня воскресенье. Оффтоп разрешен. Многие тут только в будние дни в рабочее время. Особенно, те для кого посты на этой ветке - работа. Обратите внимание. И почему Вас не утомляют посты либо? В тч о "тьолках"? Норм?
rjkz написав:Прохожему - я просто отвечаю на пост.
вам с либо и понаехом обсуждайте недвигу сша в отдельной ветке в чем проблема???
только меня притомили тут простыни оффтопа???
функция "игнор" - не? Или просто не читать? К тому-же сегодня воскресенье. Оффтоп разрешен. Многие тут только в будние дни в рабочее время. Особенно, те для кого посты на этой ветке - работа. Обратите внимание. И почему Вас не утомляют посты либо? В тч о "тьолках"? Норм?
не оффтопить, НЕ?
так вместе с Либо и предлагаю вам дискутировать в другом месте и если захочу с удовольствием приду и почитаю)
zРадио написав: Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал?
adeges, а почему 5?
Я б на твоем месте бы уже молчал. Ты так продинамил хомяков со своим динамическим прогнозом, что они сейчас носятся по рынку как угорелые, скупая все подряд.
Бухахаха. Так носятся, что даже на ветке писать некогда. Поэтому пишут одни сэйлзы. Максим, очередь на Варшавский-2 стоит? Не тратил бы ты выходной день на фоточки архитектуры, а занялся делом - на платформе, с которой отправляется уезжающий в одну сторону поезд, тесно, и мест всем не хватит
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 жов, 2021 17:38, всього редагувалось 2 разів.
Я вижу домик с 2-3 сотками хотя бы, в 15-20 км от города,
Ашипка. Меньше чем 20х20, т.е. 4 сотки, брать не рекомендовал бы. Когда от окон до забора 1-2 метра, фигня получается-никакой приватности. Кроме того, сосед может септик замутить почти под вашими окнами, или собаку завести, любящую полаять по ночам аль посадит высокие деревья. закрывающие вам солнце 8 месяцев в году. Вариантов масса, поэтому чем дальше соседи тем лучше. Не стоит экономия на паре-тройке соток возможный нервов на долгие годы.