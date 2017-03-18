Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:2..3 сотки, гагага, це хіба на дачу-конуру в Загальцях, мінімум 6 соток, тоді нормас
Даже не сомневаюсь, что 6 - лучше, чем 2. Но даже в дуплексе, где есть как минимум место под машину и мангал - там вроде и сотки нет. Все, что лучше дуплекса имеет право на жизнь с моей точки зрения. Но 6 лучше, не спорю))
З.Ы. Что-то такого плана, как ранее обсуждали в соседней ветке.
adeges написав:Все таки с учетом существенного роста последнего года, название темы становится все более актуальным. Да х-р с ним с обвалом! Когда уже придет хотя бы стабилизец? С учетом пока все еще скромной ипотеки, эта перспектива все еще весьма туманна. Мало того, рынком КРЖН и сопутствующей недвижимости, как я слышал, начинают интересоваться импортные игроки. Так что похоже, цен 2017-2018 нам не видать как минимум до следующего обвала гривны. С учетом традиций, до него еще лет 5.
Это не у Вас там бракованный кристаллбол был?
Он же - "кристаллбол", которым ты на форексе торговал?
adeges, а почему 5?
1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.
ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью
Как говорил захар - "круть-верть" Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ). Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.
Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).