Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как говорил захар - "круть-верть" Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ). Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.
Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).
Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом. Есть варианты комплектации мебелью и светильниками. Этажность 25 этажей или 3 этажа Представляете прайс КАНА в ЖК 2-3 этажа, с ремонтами, звукоизоляцией между квартирами от 57 ДБ(минимальный норматив ЕС) в не самом плохом месте Киева. Боюсь у Америки печатный станок перегреется и поломается. А так разговор похож на - Таврия дешевле БМВ.
Востаннє редагувалось UA в Нед 03 жов, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:[ ____ Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!
Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Да уж. С диванами и у меня история интересная. В 2015 забирал с витрины диван 2,4 метра за 15 кгрн. Такой же в 2017 забирал тоже с витрины за 21 кгрн. В 2020 заказывал 1,9 метра за 24 кгрн. Недавно тот первый, который в 2015 году забрал за 15 кгрн насчитали 42 кгрн в самой дешёвой ткани. А тот, что 2020 взял за 24 кгрн насчитали 32 кгрн. Или 35% за год
Frant написав:[ ____ Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!
Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут
Це якщо яхта велика. На невеликій яхті ночувати приблизно як в палатці. Той же комфорт.Точніше, дискомфорт)))
Навіщо ці страждання з яхтами, якщо в Києві можна недорого орендувати житло, по суті, в будь якому районі???
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 жов, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:UA Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо В Киеве По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года? Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???
Да уж. С диванами и у меня история интересная. В 2015 забирал с витрины диван 2,4 метра за 15 кгрн. Такой же в 2017 забирал тоже с витрины за 21 кгрн. В 2020 заказывал 1,9 метра за 24 кгрн. Недавно тот первый, который в 2015 году забрал за 15 кгрн насчитали 42 кгрн в самой дешёвой ткани. А тот, что 2020 взял за 24 кгрн насчитали 32 кгрн. Или 35% за год