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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8637863886398640>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:03

  Faceless написав:
hume написав:
  Мизантрóп написав:Прицентралье,тихие соседи,никуда ходить не надо,но без лифта https://m.olx.ua/d/obyavlenie/dvoynoe-m ... MTwpt.html

10 соток, нормально. Можно модульный забросить, иначе 35 куе не объяснимо))
0.1 соток, т.е 10м2

:mrgreen: просмотрел. А так можно было сделать два этажа, со склепом на первом. В цоколь положить старых владельцев
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12

  hume написав:
  rjkz написав:[

Как говорил захар - "круть-верть"
Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ).
Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.

Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.

Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).

Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом.
Есть варианты комплектации мебелью и светильниками.
Этажность 25 этажей или 3 этажа
Представляете прайс КАНА в ЖК 2-3 этажа, с ремонтами, звукоизоляцией между квартирами от 57 ДБ(минимальный норматив ЕС) в не самом плохом месте Киева.
Боюсь у Америки печатный станок перегреется и поломается.
А так разговор похож на - Таврия дешевле БМВ.
Востаннє редагувалось UA в Нед 03 жов, 2021 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12

  Frant написав:[
____
Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:14

  UA написав:
  Frant написав:Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

В Червоній калині на Муромце пирс для швартовки каждый год пристраивают.
Скоро до соседнего острова достроят :mrgreen:

А есть у кого то инфо, возможно приблизительное про стоимость места на яхт станции. Всегда было интересно
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:28

  hume написав:
  UA написав:
  Frant написав:Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

В Червоній калині на Муромце пирс для швартовки каждый год пристраивают.
Скоро до соседнего острова достроят :mrgreen:

А есть у кого то инфо, возможно приблизительное про стоимость места на яхт станции. Всегда было интересно


ХЗ Перезвоните
https://kalynaboats.com.ua/
Я там бывал только в роли гостя.
Плавсредств дороже 200 куе там валом.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:34

  hume написав:
  UA написав:
  Frant написав:Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

В Червоній калині на Муромце пирс для швартовки каждый год пристраивают.
Скоро до соседнего острова достроят :mrgreen:

А есть у кого то инфо, возможно приблизительное про стоимость места на яхт станции. Всегда было интересно

Цены разные,подход индивидуальный.
https://yachtmarket.com.ua/news/current ... 12/lang/ru
Ещё необходимы лафет и мощный авто
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:36

  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Да уж. С диванами и у меня история интересная. В 2015 забирал с витрины диван 2,4 метра за 15 кгрн. Такой же в 2017 забирал тоже с витрины за 21 кгрн. В 2020 заказывал 1,9 метра за 24 кгрн. Недавно тот первый, который в 2015 году забрал за 15 кгрн насчитали 42 кгрн в самой дешёвой ткани. А тот, что 2020 взял за 24 кгрн насчитали 32 кгрн. Или 35% за год
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:38

  hume написав:
  Frant написав:[
____
Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут

Це якщо яхта велика.
На невеликій яхті ночувати приблизно як в палатці. Той же комфорт.Точніше, дискомфорт)))

Навіщо ці страждання з яхтами, якщо в Києві можна недорого орендувати житло, по суті, в будь якому районі???
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 жов, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом.

стесняюсь спросить вы этот ремонт лично видели?
понятие "базовый ремонт забугром" знаете?
Я да
Аркада круче делала

а вообще немного попуститесь с менторским тоном...
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:40

  hume написав:
  барабашов написав:UA
Диваны по 18кгрн брали наверно неплохо
В Киеве
По тыще евро думаю уже не гребут, хотя сам и по пятёрке брал себе при Юще но кожаный финский
Гребут ли сейчас бетон по цене +50% минимум от МХЗ при том что перед карантином и так от 16-17годов условные круши сделали почти два конца за 4 года?
Кто конечный покупатель ТТ по пятёрке за метр без ремонта если РТ стоил почти вчетверо ниже пять-шесть лет назад? Или ОП просто врут чтотам всё забронировано/разобрано???

Да уж. С диванами и у меня история интересная. В 2015 забирал с витрины диван 2,4 метра за 15 кгрн. Такой же в 2017 забирал тоже с витрины за 21 кгрн. В 2020 заказывал 1,9 метра за 24 кгрн. Недавно тот первый, который в 2015 году забрал за 15 кгрн насчитали 42 кгрн в самой дешёвой ткани. А тот, что 2020 взял за 24 кгрн насчитали 32 кгрн. Или 35% за год

Блест?
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