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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:43
Frant написав: hume написав: Frant написав:
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Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!
Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут
Це якщо яхта чимала.
На невеликій яхті ночувати приблизно як в палатці. Той же комфорт.
Навіщо ці страждання, якщо в Києві можна недорого орендувати житло, по суті, в будь якому районі???
Небольшая яхта это просто лодка))
В 8 метрах есть и газ и санузел
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:44
adeges написав:
1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.
ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью
1998-й вряд ли можно использовать в качестве точки отсчета. Гривна девальвировала и 2 года до, и 2 года после него. Состояние кризиса было перманентным, а курс устаканился (на время) только в 2000-м. Сама же 8-летняя стабильность, последовавшая за девальвацией, была обеспечена беспрецедентным притоком ПИИ на развивающиеся рынки. На сегодня его и близко не видно, несмотря на астрономический объем лишней ликвидности, которая предпочитает парковаться на репо-балансе ФРС (где уже 1,6 трлн долларов), чем искать приключений в мусорных активах, которым хватает и "глупых" денег, чтобы пребывать в состоянии пузыря.
Две опоры фундамента, на которых зиждется неустойчивая курсовая стабильность - это частные переводы из-за рубежа и дешевый доллар. Первый фактор более-менее стабильный (хотя, опять же, упадут валютные цены внутри страны - заробитчане могут присылать меньше валюты на потребление). Второй - временный, и, вероятно, в этой симфонии уже играет рондо.
Чем выше цены, тем больше денег требуется для фиксации прибыли. В одной маржинальной торговле на финансовых рынках сегодня открытых позиций против доллара на 20+ трлн. Я продолжаю настаивать, что выход из QE вызовет такой дефицит СКВ, какого мир еще не видел, и самый большой удар придется на долг и активы развивающихся рынков
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:45
flyman написав: airmax78 написав:
Где Максим Бахматов,/url]
ху із "Максим Бахматов", твій однофамілець?
чи ти сам себе шукаєш?
в чом суть прикола?
Флай, у меня изо дня в день крепнет мысль, что ты крепко закладываешь за воротник. Особенно поле обеда
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:45
Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру))) З пивом і газом, щоб швидше пливлось)))
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 03 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:47
Frant написав:
Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру)))
Ветку предлагаю назвать "Игрушки успешных лендлордов и переуступщиков первички"
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:51
zРадио написав: Frant написав:
Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру)))
Ветку предлагаю назвать "Игрушки успешных лендлордов и переуступщиков первички"
"Клуб тверезих, щирих і успішних ятсменів, працьовитих програмістів і чесних ріелторів"???
П.С. у кого яхта без камбузу і двоочкового гальюна - пропоную в клуб не брати.
Головою клубу рекомендую назначити відомого юриста, кандидата всіх наук Ківу.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 03 жов, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:55
Frant написав:
"Клуб тверезих, щирих, правдивих і успішних ятсменів, програмістів-цокольщиків і представників відділів продажу "неохрущів" та "ірпенятників""???
Ну "ИТ-шники и бетон" - это точно требует отдельной ветки. А у риелторов и сэйлзов отделов продаж, наверняка, есть вайберовские и телеграмовские чаты для координации работы
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Додано: Нед 03 жов, 2021 21:10
UA написав:
Блест?
Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.
Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.
ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе
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Додано: Нед 03 жов, 2021 21:20
hume написав: UA написав:
Блест?
Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.
Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.
Делавега в моем скромном представоении - лучшее что есть на рынке. И кровать за 33к грн они сделали достойного качества. Хотя техническое решение с загругление металла по углам, что делает невозможным бросить по ламели в начале и конце, что дает два интервала по 10 см без опоры для матраса, вызывает сомнение. Но при мысле о 80к за угловой диван меня слегка типает. Но собираю деньги, а что делать?
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