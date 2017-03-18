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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8638863986408641>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:43

  Frant написав:
  hume написав:
  Frant написав:[
____
Приятель, небідна людина, колись купив невелику яхту. Тримав років 5, потім ледь-ледь продав за третину вартості. Іграшки багатих людей - для заможних або пересічних - не по кишені!

Если ее запарковать возле Ривер мола, то получится неплохая дача на 6-7 месяцев. Неплохая лодочная стоянка, инфраструктура рядом, авто можно паркрвать на парковке трц. В амеровских фильмах частенько владельцы этих девайсов так живут

Це якщо яхта чимала.
На невеликій яхті ночувати приблизно як в палатці. Той же комфорт.

Навіщо ці страждання, якщо в Києві можна недорого орендувати житло, по суті, в будь якому районі???

Небольшая яхта это просто лодка))
В 8 метрах есть и газ и санузел
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:44

  adeges написав:1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.

ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью


1998-й вряд ли можно использовать в качестве точки отсчета. Гривна девальвировала и 2 года до, и 2 года после него. Состояние кризиса было перманентным, а курс устаканился (на время) только в 2000-м. Сама же 8-летняя стабильность, последовавшая за девальвацией, была обеспечена беспрецедентным притоком ПИИ на развивающиеся рынки. На сегодня его и близко не видно, несмотря на астрономический объем лишней ликвидности, которая предпочитает парковаться на репо-балансе ФРС (где уже 1,6 трлн долларов), чем искать приключений в мусорных активах, которым хватает и "глупых" денег, чтобы пребывать в состоянии пузыря.

Две опоры фундамента, на которых зиждется неустойчивая курсовая стабильность - это частные переводы из-за рубежа и дешевый доллар. Первый фактор более-менее стабильный (хотя, опять же, упадут валютные цены внутри страны - заробитчане могут присылать меньше валюты на потребление). Второй - временный, и, вероятно, в этой симфонии уже играет рондо.

Чем выше цены, тем больше денег требуется для фиксации прибыли. В одной маржинальной торговле на финансовых рынках сегодня открытых позиций против доллара на 20+ трлн. Я продолжаю настаивать, что выход из QE вызовет такой дефицит СКВ, какого мир еще не видел, и самый большой удар придется на долг и активы развивающихся рынков
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:45

  flyman написав:
  airmax78 написав:Где Максим Бахматов,/url]

ху із "Максим Бахматов", твій однофамілець?
чи ти сам себе шукаєш?

в чом суть прикола?

Флай, у меня изо дня в день крепнет мысль, что ты крепко закладываешь за воротник. Особенно поле обеда
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:45

Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру))) З пивом і газом, щоб швидше пливлось)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:47

  Frant написав:Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру)))


Ветку предлагаю назвать "Игрушки успешных лендлордов и переуступщиков первички"
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:10

  UA написав:Блест?

Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.

Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.

ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:20

  hume написав:
  UA написав:Блест?

Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.

Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.


Делавега в моем скромном представоении - лучшее что есть на рынке. И кровать за 33к грн они сделали достойного качества. Хотя техническое решение с загругление металла по углам, что делает невозможным бросить по ламели в начале и конце, что дает два интервала по 10 см без опоры для матраса, вызывает сомнение. Но при мысле о 80к за угловой диван меня слегка типает. Но собираю деньги, а что делать?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Но при мысле о 80к за угловой диван меня слегка типает. Но собираю деньги, а что делать?

попробуйте поездить по выставкам, с экспозиции можно взять с большим дисконтом что неоднократно и делал
хотя в последнее время и с выставками то негусто...
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:04

  hume написав:
  UA написав:Блест?

Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.

Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.

Мебель (кроме рабочей зоны кухни), текстиль и предметы интерьера мне очень сложно даются. Вплоть до сдачи недоукомплектованной квартиры (или укомплектованной не по стилю) с дисконтом. Потом добрые люди подсказывают что и где добавить и какого уровня.
  hume написав:ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе

А если мировой кризис и заморозят? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Суровая зима на Северном полушарии вызовет хаос на энергорынке - Bloomberg
https://korrespondent.net/world/4402940 ... -Bloomberg
Чукча2
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