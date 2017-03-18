Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.
ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью
1998-й вряд ли можно использовать в качестве точки отсчета. Гривна девальвировала и 2 года до, и 2 года после него. Состояние кризиса было перманентным, а курс устаканился (на время) только в 2000-м. Сама же 8-летняя стабильность, последовавшая за девальвацией, была обеспечена беспрецедентным притоком ПИИ на развивающиеся рынки. На сегодня его и близко не видно, несмотря на астрономический объем лишней ликвидности, которая предпочитает парковаться на репо-балансе ФРС (где уже 1,6 трлн долларов), чем искать приключений в мусорных активах, которым хватает и "глупых" денег, чтобы пребывать в состоянии пузыря.
Две опоры фундамента, на которых зиждется неустойчивая курсовая стабильность - это частные переводы из-за рубежа и дешевый доллар. Первый фактор более-менее стабильный (хотя, опять же, упадут валютные цены внутри страны - заробитчане могут присылать меньше валюты на потребление). Второй - временный, и, вероятно, в этой симфонии уже играет рондо.
Чем выше цены, тем больше денег требуется для фиксации прибыли. В одной маржинальной торговле на финансовых рынках сегодня открытых позиций против доллара на 20+ трлн. Я продолжаю настаивать, что выход из QE вызовет такой дефицит СКВ, какого мир еще не видел, и самый большой удар придется на долг и активы развивающихся рынков
Питання тільки часу. От випадково послухав про ситуацію в РФ (змова девелоперів, кредитування, лобі в парламенті) і думаю, що в нас ще крутіше, бо первинне житло росте, а вторинка - стагнує по суті. Або я не ті дані знайшов. Є десь адекватна статистика по цінах? https://youtube.com/watch?v=Me2OXMhwkF4&feature=share
Как говорил захар - "круть-верть" Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ). Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.
Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).
Спасибо, принято. Тут еше Прохожий натолкнул меня на ассоциированность КРЖН с Могадишо. Сегодня в реале зашел разговор со знакомым. Обсуждали в том числе и пробки и загазованность и цены на недвигу и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.