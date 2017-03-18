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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8639864086418642>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:11

  Прохожий написав:
  UA написав:Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом.

стесняюсь спросить вы этот ремонт лично видели?
понятие "базовый ремонт забугром" знаете?
Я да
Аркада круче делала

а вообще немного попуститесь с менторским тоном...


В Празі з ремонтом якісним. Пвдлога, стіни, сантехніка. Плюс готова кухня.
Купив пралку, сушку, праску, диван і шафи і живеш.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:19

  zРадио написав:
  adeges написав:1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.

ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью


1998-й вряд ли можно использовать в качестве точки отсчета. Гривна девальвировала и 2 года до, и 2 года после него. Состояние кризиса было перманентным, а курс устаканился (на время) только в 2000-м. Сама же 8-летняя стабильность, последовавшая за девальвацией, была обеспечена беспрецедентным притоком ПИИ на развивающиеся рынки. На сегодня его и близко не видно, несмотря на астрономический объем лишней ликвидности, которая предпочитает парковаться на репо-балансе ФРС (где уже 1,6 трлн долларов), чем искать приключений в мусорных активах, которым хватает и "глупых" денег, чтобы пребывать в состоянии пузыря.

Две опоры фундамента, на которых зиждется неустойчивая курсовая стабильность - это частные переводы из-за рубежа и дешевый доллар. Первый фактор более-менее стабильный (хотя, опять же, упадут валютные цены внутри страны - заробитчане могут присылать меньше валюты на потребление). Второй - временный, и, вероятно, в этой симфонии уже играет рондо.

Чем выше цены, тем больше денег требуется для фиксации прибыли. В одной маржинальной торговле на финансовых рынках сегодня открытых позиций против доллара на 20+ трлн. Я продолжаю настаивать, что выход из QE вызовет такой дефицит СКВ, какого мир еще не видел, и самый большой удар придется на долг и активы развивающихся рынков

Питання тільки часу. От випадково послухав про ситуацію в РФ (змова девелоперів, кредитування, лобі в парламенті) і думаю, що в нас ще крутіше, бо первинне житло росте, а вторинка - стагнує по суті.
Або я не ті дані знайшов.
Є десь адекватна статистика по цінах?
https://youtube.com/watch?v=Me2OXMhwkF4&feature=share
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:50

  hume написав:
  rjkz написав:[

Как говорил захар - "круть-верть"
Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ).
Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.

Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.

Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).


Спасибо, принято.
Тут еше Прохожий натолкнул меня на ассоциированность КРЖН с Могадишо.
Сегодня в реале зашел разговор со знакомым.
Обсуждали в том числе и пробки и загазованность и цены на недвигу и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это.
То о чем нам Максим без конца поет.
А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:13

  Frant написав:Пропоную любителям яхт - створити окрему гілку - і там собі плавати.
Під парусом проти вітру))) З пивом і газом, щоб швидше пливлось)))


Стоп-стоп-стоп, а что Прохожий Вас уполномочил?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:14

  athena1 написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом.

стесняюсь спросить вы этот ремонт лично видели?
понятие "базовый ремонт забугром" знаете?
Я да
Аркада круче делала

а вообще немного попуститесь с менторским тоном...


В Празі з ремонтом якісним. Пвдлога, стіни, сантехніка. Плюс готова кухня.
Купив пралку, сушку, праску, диван і шафи і живеш.

Имею возможность читать Прохожего только когда его кто то подсвечивает.
Он уже спец по базовой отделке квартир в Европах :mrgreen:
Бетонные стены санузлов в Аркаде это действительно круто.
Лофт :mrgreen:
Прохожий вы принципиально не закусываете?
Можете не отвечать. Не увижу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:18

  hume написав:
  UA написав:Блест?

Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.

Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.

ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе


4,6 куе за м2.
Я так понимаю без отделки.

Я ни на что не намекаю, просто констатирую факт.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:23

  hume написав:ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе

Такого и в Тетрисах полно и как висели те по 600тыс так и висят, появился похоже рекордсмен 600тыс за 77м https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386451908
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:26

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:Блест?

Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.

Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.

Мебель (кроме рабочей зоны кухни), текстиль и предметы интерьера мне очень сложно даются. Вплоть до сдачи недоукомплектованной квартиры (или укомплектованной не по стилю) с дисконтом. Потом добрые люди подсказывают что и где добавить и какого уровня.
  hume написав:ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе

А если мировой кризис и заморозят? :mrgreen:


НЕ может быть.
"Крыза нас минет" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:27

  Чукча2 написав:Суровая зима на Северном полушарии вызовет хаос на энергорынке - Bloomberg
https://korrespondent.net/world/4402940 ... -Bloomberg


Говорят, что ничего не может повлиять на вечный даражай на КРЖН и поэтому это оффтоп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:35

  unicdima написав:
  hume написав:ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе

Такого и в Тетрисах полно и как висели те по 600тыс так и висят, появился похоже рекордсмен 600тыс за 77м https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386451908


7,7+куе за метр.
Поржать можно?
На кого это расчитано?
А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр?
Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?
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