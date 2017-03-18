Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:1998-2008. 10 лет. С 2014 через 3 года. Но с поправкой на изменение структуры баланса платежей - может и пять.
ЗЫ. Кристаллболл пришлось списать в связи с моральным устареванием и ремонтонепригодностью
1998-й вряд ли можно использовать в качестве точки отсчета. Гривна девальвировала и 2 года до, и 2 года после него. Состояние кризиса было перманентным, а курс устаканился (на время) только в 2000-м. Сама же 8-летняя стабильность, последовавшая за девальвацией, была обеспечена беспрецедентным притоком ПИИ на развивающиеся рынки. На сегодня его и близко не видно, несмотря на астрономический объем лишней ликвидности, которая предпочитает парковаться на репо-балансе ФРС (где уже 1,6 трлн долларов), чем искать приключений в мусорных активах, которым хватает и "глупых" денег, чтобы пребывать в состоянии пузыря.
Две опоры фундамента, на которых зиждется неустойчивая курсовая стабильность - это частные переводы из-за рубежа и дешевый доллар. Первый фактор более-менее стабильный (хотя, опять же, упадут валютные цены внутри страны - заробитчане могут присылать меньше валюты на потребление). Второй - временный, и, вероятно, в этой симфонии уже играет рондо.
Чем выше цены, тем больше денег требуется для фиксации прибыли. В одной маржинальной торговле на финансовых рынках сегодня открытых позиций против доллара на 20+ трлн. Я продолжаю настаивать, что выход из QE вызовет такой дефицит СКВ, какого мир еще не видел, и самый большой удар придется на долг и активы развивающихся рынков
Питання тільки часу. От випадково послухав про ситуацію в РФ (змова девелоперів, кредитування, лобі в парламенті) і думаю, що в нас ще крутіше, бо первинне житло росте, а вторинка - стагнує по суті. Або я не ті дані знайшов. Є десь адекватна статистика по цінах? https://youtube.com/watch?v=Me2OXMhwkF4&feature=share
Как говорил захар - "круть-верть" Я привел конкретный пример цен в совсем неплохом районе НЙ на новострой (без овноблока как ни странно) бизнес-класса (хоть и пищут лакшери, но мы им не будем верить) и на "кирпичный хрущ" с гостинной (ливинг рум), 2-мя спальнями и 2-мя санузлами (такой вот капиталистический хрущ). Приведите, пожалуйста, обоснование своей позиции. Спасибо.
Я следующим постом привел первые попавшиеся цены на новое строительство в Праге (не уверен, что центр) цены на строительство стартовали от 150 куэвро (однокомнатные, ванбедрум). После чего наш форумчанин Рыба-сом, проживающий в Праге, привел цену на их четырехкомнатный хрущ па 4куэвро за квадрат. Не могу ничего сказать о США, очень большая градация цен по районами(не только их отдаленностью от чего либо, но и комфортом проживания (очевидно безопасность имеется ввиду)) , +масса местных составляющих далёких от нашего рынка, + предпочтение американцев в пользу домов.
Европа нам намного ближе, поэтому сравнивать целесообразнее. Европейские ценики выше наших настолько, что смело можно сравнивать люксовые дома центра Киева и стандартное новое строительство Европейских городов. В крупных городах Западной Европы цена в 3-8 куе за метр скорее правило, чем исключение (цена варьируется естественно от страны в первую очередь).
Спасибо, принято. Тут еше Прохожий натолкнул меня на ассоциированность КРЖН с Могадишо. Сегодня в реале зашел разговор со знакомым. Обсуждали в том числе и пробки и загазованность и цены на недвигу и он как раз завел разговор и про ФТ и Республику и основной посыл - огороженная территория, инфраструктура ВНУТРИ ЖК. И меня наконец-то проняло. Понял. Люди устали от загаженного Киева и хотят "кусочек Европы" и готовы платить за это. То о чем нам Максим без конца поет. А цены вышли на уровень этой самой Европы. Только там не огараживают, наверное кусочек счастья, а оно "Счастье для всех даром " (Стругацкие). Там не огараживают детские площадки где ребенок не травмируется, а такие для всех и везде. Но для наших людей еще и важно почувствовать свою исключительность. И пусть за забором ФТ нарики и алкаши, на фоне их своя исключительность и узбешность чувствуется особенно исключительней и узбешней.
UA написав:Стоит обращать внимание, что забругом застройщики как правило продают квартиры с базовым ремонтом.
стесняюсь спросить вы этот ремонт лично видели? понятие "базовый ремонт забугром" знаете? Я да Аркада круче делала
а вообще немного попуститесь с менторским тоном...
В Празі з ремонтом якісним. Пвдлога, стіни, сантехніка. Плюс готова кухня. Купив пралку, сушку, праску, диван і шафи і живеш.
Имею возможность читать Прохожего только когда его кто то подсвечивает. Он уже спец по базовой отделке квартир в Европах Бетонные стены санузлов в Аркаде это действительно круто. Лофт Прохожий вы принципиально не закусываете? Можете не отвечать. Не увижу.
Не понравился каркас Блеста, хз из чего они его делают. Через чур лёгкий показался.
Остановился на Делавега. Но нынешним ценники оторвались от реальности не только в самом ремонте, но и в наполнении апартаментов.
Мебель (кроме рабочей зоны кухни), текстиль и предметы интерьера мне очень сложно даются. Вплоть до сдачи недоукомплектованной квартиры (или укомплектованной не по стилю) с дисконтом. Потом добрые люди подсказывают что и где добавить и какого уровня.
7,7+куе за метр. Поржать можно? На кого это расчитано? А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр? Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?