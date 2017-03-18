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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8639864086418642

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:59

  rjkz написав:
  unicdima написав:
  hume написав:ПС
Переуступка жк Тарян. Вторая башня, 24 этаж, однушка 60 квадратов - 275 куе

Такого и в Тетрисах полно и как висели те по 600тыс так и висят, появился похоже рекордсмен 600тыс за 77м https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386451908


7,7+куе за метр.
Поржать можно?
На кого это расчитано?
А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр?
Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?


Поржать конечно можно, но смешного тут мало. На кого расчитано: бывшая соседка и подруга сестры живет сейчас с прокурором-как он сорит деньгами это нужно видеть! скажу только, что в 2008 купил участок под застройку за 60 куе, а потом передумал строиться и купил готовый дом 400+ квадратов. Тот участок так и стоит с тех пор-продавать нет желания заморачиваться(с его слов). А есть же ещё судьи, СБУшники, депутаты, чиновники, бизнесмены... А сколько тех Тетрисов и ТТ на весь Киев?
drevlyanin
 
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