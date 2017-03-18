Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
7,7+куе за метр. Поржать можно? На кого это расчитано? А если ипотеку под 3% годовых всем выдавать буит 100500 куе за метр? Это до чего надо быть прозомбированным чтобы такие деньги платить за непонятно что?
Поржать конечно можно, но смешного тут мало. На кого расчитано: бывшая соседка и подруга сестры живет сейчас с прокурором-как он сорит деньгами это нужно видеть! скажу только, что в 2008 купил участок под застройку за 60 куе, а потом передумал строиться и купил готовый дом 400+ квадратов. Тот участок так и стоит с тех пор-продавать нет желания заморачиваться(с его слов). А есть же ещё судьи, СБУшники, депутаты, чиновники, бизнесмены... А сколько тех Тетрисов и ТТ на весь Киев?